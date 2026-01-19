Γροιλανδία: Ανεπιθύμητη μέχρι και στις ελκηθροδρομίες η κυβέρνηση Τραμπ

Η ομοσπονδία ελκηθροδρομίας σκύλων KNQK στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ότι η πρόσκληση, που έγινε αποσταλεί εν αγνοία της στον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ώστε να παρακολουθήσει επερχόμενο αγώνα τον Μάρτιο, ακυρώθηκε.

Την περασμένη εβδομάδα, το γροιλανδικό δίκτυο KNR μετέδωσε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζεφ Λάντρι προσεκλήθη από γροιλανδικό ιδιωτικό τουριστικό γραφείο στον εθνικό αγώνα ελκηθροδρομίας σκύλων τον Μάρτιο, πρόσκληση την οποία η ομοσπονδία χαρακτήρισε «εντελώς ανάρμοστη».

«Η KNQK ενημερώθηκε ότι η τουριστική επιχείρηση, που είχε προσκαλέσει τον Αμερικανό κυβερνήτη Τζεφ Λάντρι, ακύρωσε μονομερώς την πρόσκλησή της», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανάρτησή της στο Facebook στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

Γροιλανδία: Μπλόκο σε ό,τι αμερικάνικο

Η υπόθεση αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας καθώς αυξάνονται οι εντάσεις γύρω από την τύχη της Γροιλανδίας, αυτόνομου εδάφους της Δανίας το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τεθεί υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμα: «Τα πραγματικά νέα του Ιράν»: Χάκαραν την κρατική τηλεόραση - Έδειχνε Τραμπ και Παχλαβί να μιλούν για εξέγερση

Η ομοσπονδία υπενθύμισε τι είχε συμβεί με μετακίνηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και της συζύγου του στη Γροιλανδία πέρυσι.

Χωρίς επίσημη πρόσκληση, η Ούσα Βανς προέβλεπε να παρευρεθεί σε αυτόν τον ετήσιο αγώνα ελκηθροδρομίας σκύλων, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στη Δανία, η οποία έκρινε πως πρόκειται για «απαράδεκτη πίεση».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία άλλαξε εντέλει το πρόγραμμά της: ο Τζέι Ντι και η Ούσα Βανς μετέβησαν στη διαστημική βάση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Πίτουφικ, στη βορειοδυτική Γροιλανδία.

Γροιλανδία σε Τραμπ: «Δεν θα υποκύψουμε σε πιέσεις»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει σε πιέσεις, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στο πλαίσιο της επιδίωξής του να αποκτήσει τον έλεγχο του εδάφους.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαιρέτισε τη στήριξη άλλων χωρών, λέγοντας ότι πρόκειται για «ξεκάθαρη αναγνώριση ότι η Γροιλανδία είναι μια δημοκρατική κοινωνία με το δικαίωμα να λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις».