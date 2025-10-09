Γυναίκα αποθηκάριος στην Amazon έστειλε απευθείας στον Μπέζος για λεφτά - Δεν φανταζόταν την απάντηση

Μια απλή υπάλληλος αποθήκης στην Οκλαχόμα, η Τάρα Τζόουνς, δεν φανταζόταν ποτέ ότι το μήνυμά της θα έφτανε κατευθείαν στα μάτια του Τζεφ Μπέζος – και θα αποκάλυπτε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε εκατοντάδες εργαζόμενους.

Ήταν το 2020, λίγο πριν ο ιδρυτής της Amazon παραδώσει τα ηνία στον Άντι Τζάσι. Ο Μπέζος, τότε 61 ετών και ήδη ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, έλαβε στο προσωπικό του email μια απελπισμένη επιστολή:

«Έχω μείνει πίσω με τους λογαριασμούς, όλα επειδή η ομάδα πληρωμής έκανε λάθος. Κλαίω καθώς γράφω αυτό το email», έγραφε η Τζόουνς, που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια και είδε τον μισθό της να λείπει κατά 90 δολάρια.

Η υπόθεσή της δεν ήταν μεμονωμένη. Για 18 ολόκληρους μήνες, 179 εργαζόμενοι πληρώνονταν λάθος. Οι συνέπειες ήταν δραματικές: κάποιος έχασε το αυτοκίνητό του, άλλοι απολύθηκαν επειδή το σύστημα κατέγραφε την ιατρική τους άδεια ως «απουσία», ενώ υπήρχαν καταγγελίες ότι ιατρικές βεβαιώσεις «εξαφανίζονταν» μυστηριωδώς.

Η Amazon, μέσω της εκπροσώπου της Κέλι Νάντελ, απάντησε ότι τα προβλήματα δεν ήταν εκτεταμένα και πως οι εργαζόμενοι τελικά αποζημιώθηκαν. Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι νέοι εσωτερικοί έλεγχοι μείωσαν τα λάθη σε λιγότερο από 1% των περιπτώσεων.

Ωστόσο, η ιστορία της Τζόουνς έδειξε κάτι πιο ουσιαστικό: ότι ένα απλό email μπορεί να ταρακουνήσει έναν κολοσσό. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Ο Μπέζος έχει δεχθεί κι άλλα απευθείας μηνύματα – από υπαλλήλους αλλά και από πελάτες.

Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση που έγινε viral στο Reddit, ένας πελάτης κατήγγειλε ότι δεν παρέλαβε ποτέ ένα αντικείμενο αξίας 1.099 λιρών, παρότι το σύστημα το εμφάνιζε ως «παραδοθέν». Ένα μόνο email στον Μπέζος αρκούσε για να πάρει πλήρη επιστροφή χρημάτων και μια δωροκάρτα ως αποζημίωση.