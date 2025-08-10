H απάντηση Ευρώπης και Ουκρανίας στην πρόταση Πούτιν: Τι προβλέπει - Η αντίδραση των ΗΠΑ

Η Ευρώπη και η Ουκρανία φαίνεται ότι απορρίπτουν την πρόταση Πούτιν για κατάπαυση του πυρός, παρουσιάζοντας μία αντιπρόταση ως πλαίσιο στις συνομιλίες του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα (15/08).

Η Wall Street Journal επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες και αναφέρει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο απορρίπτει τη ρωσική πρόταση για παράδοση τμημάτων της περιοχής του Ντονέτσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός. Η ευρωπαϊκή πρόταση υποβλήθηκε σε συνάντηση με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους στην Αγγλία το Σάββατο (09/08).



Η Ευρώπη στοχεύει να χαράξει μια ενιαία κόκκινη γραμμή με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε πιθανή ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τη Ρωσία και επαναλαμβάνοντας ότι το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα συμπεριλάβει την Ουκρανία σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις μόνο μετά από μια αρχική συνάντηση με τον Πούτιν.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι κατά τις συναντήσεις σημειώθηκε πρόοδος στην κατεύθυνση του στόχου του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ευρωπαίος συμμετέχων δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά αντέδρασε θετικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και η Ουκρανία, έσπευσαν να απαντήσουν στην ειρηνευτική πρόταση που προέκυψε από τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο.

Μετά από αυτές τις συνομιλίες, ο Τραμπ δεν προχώρησε στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στη Ρωσία όπως είχε απειλήσει και συμφώνησε σε μια συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της Ευρώπης

Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει την απαίτηση να ισχύσει κατάπαυση του πυρός πριν από οποιοδήποτε άλλο βήμα.

Επίσης, αναφέρει ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών πρέπει να είναι αμοιβαία.

Δηλαδή, εάν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, τότε η Ρωσία πρέπει να αποχωρήσει από άλλες.

Καθοριστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πρότασης, η οποία παρουσιάστηκε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και τον Στιβ Γουίτκοφ, είναι ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από το Κίεβο πρέπει να συνοδεύεται από ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας, που περιλαμβάνουν ακόμη και την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα του Σαββάτου για να του παρουσιάσει την ευρωπαϊκή πρόταση.

«Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός θα εξυπηρετούσε μόνο τους Ρώσους, εδραιώνοντας τις κατακτήσεις τους και περιορίζοντας τις πιθανότητες της Ουκρανίας να αντεπιτεθεί» δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας σε μήνυμα προς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους μετά τη συνάντηση.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο συντάχθηκε και παρουσιάστηκε στην αμερικανική πλευρά από τους επικεφαλής βοηθούς των Ευρωπαίων ηγετών, σημειώνει η WSJ.

Ο Βανς ήταν παρών στη συνάντηση, ενώ οι περισσότεροι άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν μέσω βιντεοκλήσης.

Το BBC, επικαλούμενο το αμερικανικό δίκτυο CBS,αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να πείσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να αποδεχτούν μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει την κατάληψη ολόκληρης της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία από τη Ρωσία και τη διατήρηση της χερσονήσου της Κριμαίας, αναφέρει η ΕΡΤ.

Το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς το παρόν είναι ότι όποια συμφωνία χωρίς το Κίεβο θα ισοδυναμούσε με «νεκρή απόφαση».

