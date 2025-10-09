H Φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς: «Όλες οι πλευρές να τηρήσουν τους όρους»

Την συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς χαιρέτισε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν εκφράζοντας την ελπίδα για μόνιμη εκεχειρία και τονίζοντας ότι «στηρίζει τη γρήγορη και ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

«Και όταν έρθει η στιγμή, θα είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση» πρόσθεσε.

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση συμφωνίας για την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, βασισμένης στην πρόταση που παρουσίασε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (@POTUS).

Επαινώ τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, που κατέστησαν δυνατή αυτή τη σημαντική πρόοδο. Ενθαρρυντική είναι επίσης η στήριξη της Κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τώρα, όλες οι πλευρές πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Μια μόνιμη εκεχειρία πρέπει να καθιερωθεί. Η οδύνη πρέπει να τελειώσει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει τη γρήγορη και ασφαλή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και όταν έρθει η στιγμή, θα είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση.

Η σημερινή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι η ευκαιρία να διαμορφωθεί ένας αξιόπιστος πολιτικός δρόμος προς μια διαρκή ειρήνη και ασφάλεια — ένας δρόμος σταθερά θεμελιωμένος στη λύση των δύο κρατών».

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS.



I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025

Κάλας: «Μείζον διπλωματικό επίτευγμα»

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία χαρακτηρίζοντάς την «μείζον διπλωματικό επίτευγμα».

«Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της», πρόσθεσε.

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καλωσόρισε επίσης τη συμφωνία και δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα, αν χρειασθούν δυνάμεις για τη διατήρηση της ειρήνης.

«Η ειρήνη είναι κοντά», δήλωσε ο Ταγιάνι μέσω του X. «Η Ιταλία, η οποία ανέκαθεν υποστήριζε το σχέδιο των ΗΠΑ, είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί για τη σταθεροποίηση της κατάπαυσης του πυρός, την παράδοση νέας ανθρωπιστικής βοήθειας και τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Είμαστε επίσης έτοιμοι να στείλουμε στρατεύματα, αν δημιουργηθεί μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη για να επανενώσει την Παλαιστίνη».