«Τώρα θα ξεκουραστείς»! Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε η Ατζι Μακένζι την επί σειρά ετών συμπαρουσιάστριά της στο «How Clean Is Your House?» και φίλη της, Κιμ Γούντμπερν (Kim Woodburn) η οποία «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Η βρετανική σειρά είχε «μπει» σε κάθε σπίτι, ακόμα και στα ελληνικά, με τις δύο κυρίες να επισκέπτονται για χρόνια νοικοκυριά που δεν είχαν καθαριστεί ποτέ. Οι δυο τους εξερευνούσαν το σπίτι, έβλεπαν πόσο ακατάστατα και βρώμικα ήταν και έδιναν κατευθύνσεις και συμβουλές καθαριότητας. Συνέλεγαν μάλιστα δείγματα για ανάλυση, που έδειχναν το πλήθος βακτηρίων, από E. coli έως και σαλμονέλα.

Η αθέατη πλευρά της

Με ύψος πάνω από 1,80 μέτρα και τα ξανθά μαλλιά της πλεγμένα πίσω σε έναν γερμανικό κότσο, πολλοί έλεγαν πως έμοιαζε με «αφέντρα» υπεύθυνη σε μπαρ με μπύρες στο Μόναχο. Όταν οι θαυμαστές της, ειδικά η μεγάλη ομάδα ομοφυλόφιλων, της έδωσαν το παρατσούκλι «Miss Whiplash», η ίδια δήλωσε κολακευμένη.

Αυτή η εικόνα όμως απείχε έτη φωτός από την πραγματική. Μιας γυναίκας που προσποιούνταν ότι ήταν κάτι άλλο, ίσως αυτό που ήθελε ο κόσμος, πίσω από τη δόξα και τα φώτα, το background και ιδίως το παρελθόν έκρυβαν φτώχεια, ξυλοδαρμούς, στιγμές δίχως στέγη και φρικτά τραύματα.

Η ανατροφή της (sic) έγινε από μία αλκοολική μάνα, την οποία μίσησε φρικτά και για το υπόλοιπο της ζωής της έφερε βαθιά ψυχολογικά τραύματα. Τα ξεσπάσματά της φαίνεται πως οφειλόταν στην οργή που έτρεφε εναντίον των γονιών της, της αδερφής της και του κακοποιητικού συντρόφου της.

Κάποιοι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της και προκάλεσαν την οργή της, όπως η παρουσιάστρια του Loose Women, Κόλιν Νόλαν δεν μπορούσαν ποτέ να την καταλάβουν. «Είσαι απαίσιο άτομο», της είπε η Κιμ μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό. «Δεν θα ήθελα να κάθομαι και να μιλάω σε ψεύτες σαν εσένα», πρόσθεσε, πριν φύγει από το πλατό.

Η Κόλιν έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Νομίζω ότι αυτό είναι λυπηρό», είχε καταφέρει μόνο να ψελλίσει.

Η Ατζι Μακένζι η συμπαρουσιάστρια της Κιμ όταν ξεκίνησε το How Clean Is Your House? το 2003, δυσκολεύτηκε να διατηρήσει μια φιλία μαζί της, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε για να μην την καταδικάσει.

«Η Κιμ ήταν μια βασανισμένη ψυχή, αλλά τώρα επιτέλους ηρέμησε», είπε: «Συγκρουόμασταν συχνά. Πίσω από την άγρια ​​περσόνα κρυβόταν βαθύς πόνος και απίστευτη δύναμη. Επέζησε επειδή έπρεπε. Ήταν μια αξέχαστη γυναίκα».

How clean is your house

Τηλεοπτική καριέρα στα 60 της

Η Κιμ ήταν 60 ετών όταν έβγαζε 12.000 λίρες τον χρόνο δουλεύοντας ως καθαρίστρια σε πρακτορείο οικιακών ειδών στο Λονδίνο. Τότε κλήθηκε να συναντήσει ένα τηλεοπτικό στέλεχος από την εταιρεία παραγωγής Talkback.

«Πόσο καιρό καθαρίζεις;» την ρώτησε με την Κιμ να απαντά: «Πολύ καιρό! Έχω δουλέψει για μερικούς βρώμικους ζητιάνους στην εποχή μου».

Μερικοί από αυτούς ήταν διάσημοι, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των 11 ετών που πέρασε εργαζόμενη ως καθαρίστρια στις ΗΠΑ. Σχολιάζοντας έναν μεγάλο σκηνοθέτη, είχε πει πως ήταν «αφόρητος» ενώ ένας πολύ γνωστός τύπος στον χώρο της μόδας «για τον οποίο δούλευα στη Νέα Υόρκη είχε κάποιες πολύ άθλιες συνήθειες στην τουαλέτα».

Όταν ο τηλεοπτικός παραγωγός ξέσπασε σε γέλια, η Κιμ του απάντησε: «Δεν νομίζω ότι είμαι ούτε στο ελάχιστο αστεία. Αλλά θα σου πω κάτι. Μου αρέσει το καθάρισμα. Πάντα μου άρεσε».

Το «How Clean Is Your House?» της πρόσφερε 2.000 λίρες ανά επεισόδιο, καθαρίζοντας απερίγραπτα βρώμικα σπίτια. Η Κιμ ρίχτηκε στη μάχη με ενθουσιασμό παρά την αηδία που συναντούσε. Σε ένα διαμέρισμα στο Κένσινγκτον, ανακάλυψαν βακτήρια γάγγραινας στο ψυγείο. Το διαμέρισμα φιλοξενούσε μια Αμερικανίδα έμπορο έργων τέχνης.

Το πιο σοκαριστικό σπίτι βέβαια δεν προβλήθηκε ποτέ στην οθόνη. Μια γυναίκα είχε στο σπίτι της 16 γάτες, 10 σκυλιά, πάπιες, κουνέλια και ένα αρνί. Σανό και εφημερίδες κάλυπταν το πάτωμα, για να απορροφήσουν τις ακαθαρσίες. Ακόμα και τα σεντόνια της ήταν λερωμένα με περιττώματα ζώων. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η αστυνομία πήγε στο σπίτι για να συλλάβει την ιδιοκτήτρια, καθώς την κατηγορούσαν για απάτες με επιταγές ενώ οι υπηρεσίες απομάκρυναν τα ζώα από το σπίτι. Τα γυρίσματα διακόπηκαν.

Η σειρά όμως αποδείχθηκε διεθνής επιτυχία, με την Όπρα Γουίνφρεϊ να δηλώνει θαυμάστρια και να ξεφυτρώνουν άλλες εκπομπές που προσπαθούσαν να την αντιγράψουν, αλλάζοντας απλά το όνομα αλλά όχι το concept.

Τα χρόνια της κακοποίησης

Η κακοποίηση ήταν το μόνο που γνώριζε η Κιμ για τα πρώτα 15 χρόνια της ζωής της. Ήταν σε τέτοιο βαθμό, που όταν ενηλικιώθηκε άλλαξε ακόμα και το όνομά της. Ίσως για να ξεχάσει, να μην θυμάται, αλλά δεν τα κατάφερε. Λεγόταν Πατρίσια Μαίρη ΜακΚένζι. Το Κιμ το εμπνεύστηκε από μία ξανθιά συνάδελφό της, την Κιμ Νόβακ.

Γεννημένη το 1942, γνώρισε ελάχιστα τον πατέρα της Ρόναλντ, ο οποίος υπηρετούσε με τους Βασιλικούς Πεζοναύτες. Η μητέρα της Πατ, ήταν 16 ετών όταν τον παντρεύτηκε και ήταν ήδη έγκυος στο πρώτο της παιδί, την Γκλόρια. Η οικογένεια ζούσε στο Πόρτσμουθ, σε μια μονοκατοικία χωρίς μπάνιο και με εξωτερική τουαλέτα.

«Το έγκλημά μου ήταν ότι δεν ήμουν αγόρι» είχε πει η Κιμ: «Η μητέρα μου συχνά με κοιτούσε και έλεγε: "Αν μπορούσα να σε στείλω πίσω, θα σε έστελνα, άσχημη μικρή σκύλα». Η εμφάνισή μου ήταν το άλλο μου «έγκλημα». Ήμουν ξανθιά και γαλανομάτα, αλλά για τη μητέρα μου, αυτό σήμαινε ότι είχα διαπράξει την ασυγχώρητη αμαρτία να μοιάζω στον πατέρα μου.

Η μητέρα μου με χτυπούσε επανειλημμένα με οτιδήποτε έβρισκε στα χέρια της - βούρτσες ρούχων, ξύλινες κρεμάστρες, σκούπες».

Η κακοποίηση ήταν χειρότερη όταν η μητέρα της έπινε: Μερικές φορές δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να φάμε, αλλά ποτέ δεν έλειπε το ποτό ή τα τσιγάρα της».

Δεν γλίτωνε όμως ούτε από τα χέρια του εραστή της μητέρα της. Μια μέρα μάλιστα την στρίμωξε στον τοίχο και την βάρεσε τόσο πολύ που φοβήθηκε ότι θα την σκότωνε.

Όταν κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι, έφυγε τρέχοντας και δεν επέστρεψε ποτέ.

Κατέληξε στο Λίβερπουλ και ξεκίνησε μια σειρά από δουλειές. Από το να εργάζεται πίσω από τον πάγκο στο Woolworth's μέχρι το να σιδερώνει τα ρούχα για τις βιτρίνες σε ένα κατάστημα μόδας.

Όταν έμεινε έγκυος, την παράτησε ο φίλος της και απέβαλε

Στα 23 της έμεινε έγκυος σε διακοπές στην Ισπανία με τον φίλο της, τον Τζον. Λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε τα νέα, εκείνος την άφησε και δύο μήνες αργότερα υπέστη αποβολή μόνη της.

Αντί να πάει στο νοσοκομείο, τύλιξε το έμβρυο σε ένα πανί πριν πάει σε ένα κοντινό πάρκο. Στο σκοτάδι, σκάβοντας με μια κουτάλα κουζίνας, έξυσε έναν ρηχό τάφο και κάλυψε το σώμα.

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, όταν αποκάλυψε την ιστορία στα απομνημονεύματά της, Unbeaten, η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι «εξέταζε την κατάθεσή της». Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ακολούθησε ένας σύντομος γάμος με έναν αστυνομικό ονόματι Κεν Ντέιβις, ο οποίος την γοήτευσε με ποιήματα, αλλά σύντομα άρχισε να τη χτυπάει. Ανέχτηκε τη βία, τον οποίο χώρισε μόνο όταν οι απιστίες του έγιναν πολύ κραυγαλέες για να αγνοηθούν.

Το 1979, παντρεύτηκε έναν άλλο αστυνομικό, τον Πίτερ Γούντμπερν. Γνωρίστηκαν όταν εκείνη κατήγγειλε μια διάρρηξη στο κατάστημα όπου εργαζόταν ως διευθύντρια.

Ήταν μαζί σχεδόν μισό αιώνα. Η μεγάλη λύπη της Κιμ ήταν ότι δεν είχε παιδιά, λέγοντας ότι δεν σταμάτησε ποτέ να θρηνεί τον γιο της.

Επίσης, δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί να καταλάβει γιατί η μητέρα της ήταν τόσο σκληρή μαζί της.

Το 1982, όταν η μητέρα της ήταν σχεδόν 60 ετών, η Κιμ αποφάσισε να προσφέρει ένα κλαδί ελιάς. Περήφανα, επισκέφτηκε τον Πίτερ, πρόθυμη να τον επιδείξει. Η Πατ μόλις που είπε λέξη.

«Υπάρχει κάτι που θέλω να σε ρωτήσω», είπε η Κιμ. «Γιατί με μισούσες τόσο πολύ;»

«Επειδή μοιάζεις πολύ με τον γ@@@νο πατέρα σου», απάντησε απότομα η Πατ. «Πάντα σε μισούσα».

Η Κιμ Γούντμπερν δεν ήταν μια εύκολη γυναίκα. Αλλά δεν είναι δύσκολο πλέον να καταλάβουμε το γιατί...