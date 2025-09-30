Χαμάς: «Πιθανότατα θα απορρίψουμε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ» λέει ανώτατο στέλεχος

Ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, υποστηρίζοντας πως:

«Το σχέδιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ και αγνοεί πλήρως εκείνα του παλαιστινιακού λαού».

Αν και το σχέδιο περιλαμβάνει υπό προϋποθέσεις τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στήριξε δημόσια την πρόταση Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο σήμερα ότι το Ισραήλ θα «αντισταθεί με τη βία» σε οποιαδήποτε προσπάθεια ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Επαφές της Χαμάς με το Κατάρ

Η Χαμάς αναμένεται να έχει σύντομα συνομιλίες με Καταριανούς αξιωματούχους, προκειμένου να εξετάσει το ειρηνευτικό σχέδιο σε βάθος.

Το αποτέλεσμα των επαφών αυτών παραμένει αβέβαιο.

Ντόναλντ Τραμπ: Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο με είκοσι σημεία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καλώντας τη Χαμάς να απαντήσει εντός «τριών έως τεσσάρων ημερών».

«Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, το τέλος θα είναι πολύ θλιβερό», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο ανακοινώθηκε επίσημα τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο και περιλαμβάνει:

Άμεση κατάπαυση του πυρός και λήξη όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων

και Απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών

Καμία συμμετοχή της Χαμάς στη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας

στη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας Δημιουργία « τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής» για τη διακυβέρνηση της Γάζας

για τη διακυβέρνηση της Γάζας Σύσταση «Συμβουλίου Ειρήνης» με διεθνή σύνθεση για την επίβλεψη της μετάβασης