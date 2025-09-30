Παρά τις υποσχέσεις του για συντριπτική νίκη του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φάνηκε πιο ηττημένος από ποτέ, στεκόμενος δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έλεγε όλα τα σωστά πράγματα για την ειρηνευτική συμφωνία στην οποία μόλις είχε συμφωνήσει, αλλά στην πραγματικότητα ήταν φανερά απογοητευμένος, με φωνή βραχνή και ενέργεια εξασθενημένη, την ώρα που «έπλεκε το εγκώμιο» στον Ντόναλντ Τραμπ ως «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

Αυτή η φιλία όμως είναι που θα μπορούσε να του κοστίσει ολόκληρη την κυβέρνησή του. Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Νετανιάχου έχουν απειλήσει να εγκαταλείψουν και ενδεχομένως να διαλύσουν την κυβέρνησή του αν θεωρήσουν τις παραχωρήσεις για τον τερματισμό του πολέμου υπερβολικές.

Ο Νετανιάχου ήξερε ότι η αυτή η στιγμή θα ερχόταν

Εταίροι συνασπισμού όπως ο Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δεν έχουν κρύψει την επιθυμία τους να προσαρτήσουν τη Γάζα, να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους και να επανιδρύσουν εβραϊκούς οικισμούς εκεί.

Αυτοί όπως και ο ίδιος ο Νετανιάχου έχουν αντιταχθεί σθεναρά σε οποιονδήποτε ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα και στην οποιαδήποτε κίνηση που θα οδηγούσε προς την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού Κράτους.

Διαβάστε ακόμα: Ο Τραμπ προκαλεί τον Πούτιν: «Δεν μου φαίνεσαι καλά, πολεμάς εδώ και 4 χρόνια»

Η συμφωνία στην οποία έχει πλέον συμφωνήσει ο Νετανιάχου σκιαγραφεί και τα δύο, και παρόλο που συμφωνήθηκε με σοβαρές επιφυλάξεις και ο Τραμπ και ο ίδιος ο Νετανιάχου γνωρίζουν την επικινδυνότητα να πέσει η κυβέρνηση.

Σε αντάλλαγμα, υπονομεύει την προοπτική μιας ιστορικής κληρονομιάς, ενός νέου, πιο ειρηνικού μέλλοντος για την περιοχή αλλά και νέων δεσμών μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων του.

Υπήρχαν ενδείξεις, ακόμη και πριν αναχωρήσει ο Νετανιάχου για την Ουάσινγκτον, ότι γνώριζε ότι αυτή η επιλογή ερχόταν.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε σε ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό ότι σκέφτεται να δώσει χάρη στον Νετανιάχου για τις υποθέσεις διαφθοράς που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο.

Αυτές οι δίκες είναι ένας λόγος, ισχυρίζονται οι επικριτές του, που διστάζει να εγκαταλείψει το αξίωμά του και να αντιμετωπίσει τους δικαστές χωρίς την ασπίδα των εθνικών του καθηκόντων, της εξουσίας και του προφίλ του.

Αλλά η πολιτική διέξοδος που του προσφέρεται αυτή τη στιγμή, μια περιφερειακή κληρονομιά με αντάλλαγμα να εγκαταλείψει την κυβέρνηση και ενδεχομένως την καριέρα του στην πολιτική δεν φαίνεται να τον έχει κερδίσει εντελώς.

Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Θα αντισταθούμε βίαια σε ένα παλαιστινιακό κράτος»

Η πρώτη του απάντηση στους συμπατριώτες του σήμερα ήταν να τονίσει δημόσια ότι στην πραγματικότητα δεν συμφώνησε σε ένα παλαιστινιακό κράτος:

«Απολύτως όχι. Δεν είναι καν γραμμένο στη συμφωνία», είπε απαντώντας σε ερώτηση μπροστά στην κάμερα. «Αλλά είπαμε ένα πράγμα - ότι θα αντισταθούμε βίαια σε ένα παλαιστινιακό κράτος.»

Δημοσιεύματα στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σήμερα το πρωί υποδηλώνουν επίσης ότι το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ δεν θα ψηφίσει επί των πλήρων όρων της συμφωνίας - αλλά μόνο επί της ανταλλαγής Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το ερώτημα είναι τι σημαίνουν αυτές οι ενέργειες για τον πολιτικό του υπολογισμό: αν ο Νετανιάχου προσπαθεί να κρατήσει την κυβέρνησή του ενωμένη για αρκετό καιρό ώστε να ασκήσει την προπαγάνδα του στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επί του παρόντος προβλέπουν ότι θα χάσει τις εκλογές, ή αν βασίζει την ελπίδα του ότι η Χαμάς θα απορρίψει αυτή τη συμφωνία ή ότι δεν θα είναι σε θέση να ελέγξει τους διοικητές της στη Γάζα και αθ συνεχίσει κανονικά ο πόλεμος.

Η πιθανή συνέχιση του πολέμου ήταν κάτι που τόνισε σε εκείνη την άβολη συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας - με την υποστήριξη του Τραμπ - ότι το Ισραήλ θα είχε την ελευθερία να «τελειώσει τη δουλειά» εάν η Χαμάς δεν τηρούσε την πλευρά της συμφωνίας. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτή η στιγμή θα μπορούσε να είναι το τίμημα της συνεχιζόμενης αμερικανικής υποστήριξης για τον πόλεμό του.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Θα συναντηθώ με ηγέτες του στρατού, αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω»

Ο Νετανιάχου είναι γνωστός ως μάστορας των πολιτικών ελιγμών, ανοίγοντας ένα μονοπάτι ανάμεσα σε πολιτικά εμπόδια για να κερδίσει χρόνο. Άλλωστε έχει αλλάξει θέση σε προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων και έχει περάσει από προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, μόνο και μόνο για να υποχωρήσει όταν τίθεται προς συζήτηση ένα οριστικό τέλος του πολέμου.

Πολλοί πιστεύουν ότι δεν ήθελε ποτέ να διαπραγματευτεί ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά να αναγκάσει τη Χαμάς να παραδοθεί με τους όρους του Ισραήλ.

Αλλά είναι δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η ασυμβίβαστη εικόνα της «πλήρους νίκης» όταν έχεις παραδεχτεί δημόσια τα ίδια πράγματα που έχεις αποτρέψει σε όλη σου την καριέρα, και μάλιστα όσο περιμένεις την απάντηση του εχθρού σου.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, φαίνεται ότι οι συνέπειες της αποφυγής αυτής της συμφωνίας ήταν χειρότερες από τις συνέπειες αποδοχής της εξαρχής από την πλευρά του Ισραήλ.

Και αν ο Τραμπ ανάγκασε πραγματικά τον Νετανιάχου να επιλέξει μεταξύ του συμμάχου του στην Ουάσινγκτον και των συμμάχων του στο εσωτερικό, γιατί δεν έκανε το ίδιο ο Τζο Μπάιντεν όταν μια παρόμοια συμφωνία ήταν στο τραπέζι πριν από εννέα μήνες - γλιτώνοντας έτσι και τις ζωές τουλάχιστον 20.000 κατοίκων της Γάζας;