Χανταϊός: Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του κρουαζιερόπλοιου - Έρημα καταστρώματα και λευκές στολές

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του κρουαζιερόπλοιου στον Ατλαντικό Ωκεανό, που πιθανόν αποτελεί εστία χανταϊού και έχει αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής για το Πράσινο Ακρωτήριο.

Οι εικόνες που μετέδωσε το Associated Press καταγράφουν εγκαταλελειμμένα καταστρώματα και χώρους συγκέντρωσης και ιατρικές ομάδες με προστατευτικό εξοπλισμό, όσο οι σχεδόν 150 επιβάτες και πλήρωμα βρίσκονται για ακόμη μια ημέρα σε αναμονή για οδηγίες και βοήθεια στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τέσσερις έχουν μολυνθεί με αυτό που οι υγειονομικοί χαρακτηρίζουν ως επιδημία του ιού hantavirus, ο οποίος συνήθως μεταδίδεται με την εισπνοή μολυσμένων περιττωμάτων τρωκτικών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε νωρίτερα ότι οι επιβάτες βρίσκονται σε απομόνωση στις καμπίνες τους και ότι το πλοίο μπορεί να μετακινηθεί στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας. Ωστόσο, Ισπανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι παρακολουθούν την κατάσταση και δεν έχουν λάβει απόφαση.

Το MV Hondius αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Αργεντινή για την Ανταρκτική και πολλά απομονωμένα νησιά στον Νότιο Ατλαντικό.

Μαρτυρίες των εγκλωβισμένων επιβατών

«Οι μέρες μας ήταν σχεδόν φυσιολογικές, απλώς περιμένοντας τις αρχές να βρουν μια λύση», δήλωσε μέσω WhatsApp ο 31χρονος επιβάτης Casem Elhato, ο οποίος επικοινώνησε με το AP στέλνοντας βίντεο. «Αλλά το ηθικό στο πλοίο είναι υψηλό και παραμένουμε απασχολημένοι διαβάζοντας, βλέποντας ταινίες, πίνοντας ζεστά ροφήματα και τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Η Helene Goessaert, μια άλλη επιβάτης, δήλωσε στον βελγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT ότι όλοι οι επιβάτες βρίσκονται «στην ίδια βάρκα, κυριολεκτικά». «Δεν ξεκινάς ένα ταξίδι με την ιδέα ότι ένας από τους συνεπιβάτες σου δεν θα τα καταφέρει», είπε. «Λαμβάνουμε πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι ακριβείς. Για τους υπόλοιπους, είναι ένα παιχνίδι αναμονής. Σήμερα λάβαμε φρέσκα φρούτα και φρέσκα λαχανικά. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εμάς», συμπλήρωσε.

The MV Hondius is off Cape Verde after requesting help from local authorities, but no one has been allowed to disembark.



Τα σχέδια εκκένωσης είναι ακόμη «στον αέρα»

Οι Αρχές στο Πράσινο Ακρωτήριο δήλωσαν ότι έστειλαν ομάδες γιατρών, χειρουργών, νοσηλευτών και ειδικών εργαστηρίων στο κρουαζιερόπλοιο. Φαίνονταν μάλιστα στο βίντεο του Elhato να φορούν λευκές φόρμες, μπότες και μάσκες προσώπου καθώς αποβιβάζονταν σε ένα μικρότερο πλοίο.

Αξιωματούχοι στην πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου, την Πράια, μια πόλη με λιγότερους από 200.000 κατοίκους, δήλωσαν ότι έχουν εντείνει τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ιδιαίτερα κοντά στο λιμάνι, ως προληπτικό μέτρο κατά της ασθένειας.

Ο Elhato είπε ότι οι επιβάτες φορούσαν μάσκες και τηρούσαν τις απαραίτητες αποστάσεις. Η εταιρεία διαχείρισης πλοίων Oceanwide Expeditions δήλωσε ότι είχε εφαρμόσει το υψηλότερο επίπεδο σχεδίου αντιμετώπισης, με μέτρα απομόνωσης, πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρική παρακολούθηση.

Ο ΠΟΥ δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι οι άρρωστοι επιβάτες θα μεταφερθούν σύντομα στην Ολλανδία για ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο, παρέμεινε ασαφές την Τρίτη πότε θα πραγματοποιηθούν τυχόν μεταφορές.

Η διευθύντρια του ΠΟΥ για την ετοιμότητα σε περίπτωση επιδημίας και πανδημίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη την Τρίτη ότι το πλοίο θα «συνέχιζε προς τα Κανάρια Νησιά».

Ωστόσο, Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι παρακολουθούν και ότι «θα αποφασιστεί το καταλληλότερο λιμάνι προσέγγισης. Μέχρι τότε, το Υπουργείο Υγείας δεν θα λάβει καμία απόφαση, όπως έχουμε ενημερώσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας».