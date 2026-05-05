Το viral βίντεο influencer μέσα από το κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό: «Θέλουμε μόνο να γυρίσουμε σπίτι»

Μια πολυτελής κρουαζιέρα που υποσχόταν εμπειρίες ζωής, έχει μετατραπεί σε ένα πλωτό θρίλερ επιβίωσης στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής. Το υπερσύγχρονο «MV Hondius», το οποίο είχε σαλπάρει πριν από τρεις εβδομάδες από την Αργεντινή με προορισμούς την Ανταρκτική, τα Νησιά Φόκλαντ και τα Κανάρια Νησιά, ζει πλέον τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς ο χανταϊός (hantavirus) έχει «εισβάλει» στο σκάφος σκορπώντας τον θάνατο.

Τρεις άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον τρεις ακόμη ταξιδιώτες παλεύουν με τα συμπτώματα της νόσου και νοσηλεύονται.

Με τον τρόμο και την αβεβαιότητα να κυριεύουν τους 88 επιβάτες και τα 61 μέλη του πληρώματος, τα social media έγιναν το μοναδικό παράθυρο προς τον έξω κόσμο. Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρίσκεται και ο influencer Τζέικ Ροσμαρίν, ο οποίος «έσπασε» on camera, αποτυπώνοντας την απόγνωση που επικρατεί στις καμπίνες του πλοίου.

@jakerosmarin I also want to acknowledge that Oceanwide Expeditions and the entire crew onboard have been handling this situation to the best of their ability, and I’m very grateful for their efforts throughout. It’s not easy for me to talk about this, but I am doing well. ❤️ ♬ original sound - Jake | Travel | Boston ✈️🗺️

Εμφανώς συντετριμμένος, με δάκρυα στα μάτια, ο Τζέικ ανέβασε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο MV Hondius. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πολύ πραγματικό για όλους μας εδώ.

Δεν είμαστε απλώς μια ιστορία, δεν είμαστε απλώς πρωτοσέλιδα. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι».

Η αγωνία όσων βρίσκονται στο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου μεγαλώνει βασανιστικά ώρα με την ώρα. Κλείνοντας το βίντεό του, ο Αμερικανός influencer συνόψισε αυτό που σκέφτονται όλοι οι επιβαίνοντες:

«Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να νιώθουμε ασφαλείς, να έχουμε ξεκάθαρη ενημέρωση και να γυρίσουμε σπίτι».