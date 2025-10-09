Χαντισέ: Από το Düm Tek Tek στο σκάνδαλο των ναρκωτικών – Ποια είναι η διάσημη Τουρκάλα ποπ σταρ

Την Χαντισέ Ατσίκγκιοζ τη γνωρίσαμε στην Ελλάδα μέσα από τη σκηνή της Eurovision το 2009, όταν με το εκρηκτικό «Düm Tek Tek» ξεσήκωσε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την ενέργεια και τη λάμψη της, έμεινε στη μνήμη μας ως η ποπ σταρ που χάρισε στην Τουρκία την 4η θέση και κέρδισε μια ξεχωριστή στις καρδιές των eurofans.

Σήμερα, δεκαέξι χρόνια αργότερα, το όνομά της επιστρέφει στα πρωτοσέλιδα για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο: ένα σκάνδαλο που συγκλονίζει την τουρκική showbiz και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη γυναίκα πίσω από τη σκηνική περσόνα.

Η Χαντισέ γεννήθηκε το 1985 στο Μολ του Βελγίου, σε οικογένεια με καταγωγή από τη Σίβας της Τουρκίας. Από μικρή έδειξε την αγάπη της για τη μουσική και το 2003 εμφανίστηκε στο Idool, το βελγικό «Pop Idol». Αν και δεν έφτασε στον τελικό, η συμμετοχή της άνοιξε τον δρόμο για μια καριέρα που σύντομα θα ξεπερνούσε τα σύνορα.

Χαντισέ Ατσίκγκιοζ | Shutterstock

Η εκτόξευση με το «Düm Tek Tek»

Το 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ Sweat, ενώ το 2009 ήρθε η στιγμή που την έκανε διεθνώς γνωστή: η εκπροσώπηση της Τουρκίας στη Eurovision με το «Düm Tek Tek». Το τραγούδι, με τον εκρηκτικό ρυθμό και την έντονη σκηνική παρουσία της, χάρισε στην Τουρκία την 4η θέση και στη Χαντισέ μια θέση στο πάνθεον της ποπ σκηνής.

Με επιρροές από την Κριστίνα Αγκιλέρα και την Μπιγιονσέ, η Χαντισέ έγινε συνώνυμο της λάμψης: δυναμικές εμφανίσεις, τολμηρά βιντεοκλίπ, αλλά και μια προσωπικότητα που δεν φοβόταν να προκαλεί. Για σχεδόν μια δεκαετία υπήρξε κριτής στο O Ses Türkiye, ενώ τα άλμπουμ της (Hadise, Kahraman, Aşk Kaç Beden Giyer?, Şampiyon) έδωσαν αλλεπάλληλες επιτυχίες.

Το σκάνδαλο που ταράζει την Τουρκία

Στις 8 Οκτωβρίου 2025, η Χαντισέ βρέθηκε ξανά στα πρωτοσέλιδα, όχι για τη μουσική της, αλλά για μια υπόθεση που συγκλόνισε την τουρκική showbiz. Μαζί με άλλες 18 διασημότητες, οδηγήθηκε για καταθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο έρευνας για «ενθάρρυνση χρήσης ναρκωτικών».

Αν και δεν υπήρξε κράτηση, η είδηση οτι η σταρ πήγε στην χωροφυλακή έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Η ίδια, εμφανώς συγκινημένη σε συναυλία της στην Άγκυρα, δήλωσε: «Δεν καπνίζω καν. Ήταν σοκαριστικό να χτυπούν την πόρτα μου τόσο νωρίς το πρωί».

Aν το σκάνδαλο θα αφήσει μόνιμο στίγμα ή θα ξεχαστεί όπως άλλες θύελλες της showbiz, μένει να φανεί.