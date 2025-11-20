Χαροπαλεύει 26χρονος στην Κύπρο: Παρενόχλησε κοπέλα και ο πατέρας της τον μαχαίρωσε

Στη σύλληψη ενός 58χρονου, βάση δικαστικού εντάλματος, προχώρησε η Αστυνομία της Κύπρου, για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του 26χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (19/11) έξω από περίπτερο στην Πάφο. Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στο μεταξύ ο 26χρονος Ελληνοκύπριος από την Πάφο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου στην Λεμεσό. Αμέσως μετά τον τραυματισμό του με μαχαίρι από τον 58χρονο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου όπου του έγινε συρραφή των τραυμάτων και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Λεμεσό όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Κρίσιμα για την υγεία του χαρακτηρίζονται από τους θεράποντες ιατρούς τα δυο επόμενα 24ωρα.

Τι συνδέει το θύμα με τον δράστη

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τις προκαταρκτικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι ο 26χρονος δέχτηκε επίθεση από τον 58χρονο, ο οποίος τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το Cyprus Times, του αιματηρού συμβάντος προηγήθηκε καταγγελία νεαρής κοπέλας σε βάρος του 26χρονου ότι την παρενοχλούσε. Φαίνεται ότι το συμβάν δεν είναι άσχετο καθώς ο 58χρονος είναι ο πατέρας της νεαρής.

Συγκεκριμένα, το θύμα διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την κόρη του φερόμενου δράστη. Η κοπέλα προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία, χθες το απόγευμα, ότι το θύμα την παρενοχλούσε και ότι της είχε προκαλέσει ζημιές στο όχημα της.

Κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία ο 26χρονος και ο πατέρας της κοπέλας συναντήθηκαν αργά χθες το απόγευμα έξω από το περίπτερο , στον κεντρικό δρόμο των Κονιών, και μετά από λογομαχία ο 58χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι τραυματίζοντας σοβαρά τον 26χρονο.

Ο 58χρονος που θα οδηγηθεί σήμερα στο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος κράτησης αρνείται να συνεργαστεί με τους εξεταστές της υπόθεσης ενώ η οικία του φρουρείται προκειμένου να συνεχισθούν και σήμερα οι εξετάσεις.

