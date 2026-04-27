Χεζμπολάχ: «Σε αδιέξοδο το Ισραήλ, δεν μπορεί να μας νικήσει» - Οι πέντε όροι για συνομιλίες

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε πως το Ισραήλ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, πόνταρε στην εξάλειψη της οργάνωσης, αλλά δεν έχει καταφέρει να το πετύχει ακόμα από τις 23 Σεπτεμβρίου 2024, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε σειρά αεροπορικών επιδρομών σε ολόκληρο τον Λίβανο.

«Ο εχθρός έχει φτάσει σε αδιέξοδο, αυτή η αντίσταση είναι αδιάκοπη, ισχυρή και δεν μπορεί να νικηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταφέρει και ο ΣΚΑΙ. Ο ίδιος απέρριψε τις συνομιλίες της λιβανέζικης κυβέρνησης με το Ισραήλ και έθεσε πέντε προϋποθέσεις για να διεξαχθούν άμεσες συνομιλίες.

Αυτές είναι:

η παύση της επιθετικότητας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

η απόσυρση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη

η απελευθέρωση των κρατουμένων

η επιστροφή των πολιτών σε όλα τα χωριά και τις πόλεις τους

η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων περιοχών

«Οι αρχές του Λιβάνου έχουν ευθύνη να διακόψουν τις άμεσες διαπραγματεύσεις με τον ισραηλινό εχθρό και να υιοθετήσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις», είπε επίσης ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.