Η αντιπρόταση του Ιράν για το τέλος του πολέμου: Ορμούζ τώρα, πυρηνικά αργότερα

Σε έναν διπλωματικό ελιγμό φαίνεται ότι προχωρά το Ιράν, που προτείνει τις ΗΠΑ το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά ζητά να μετατεθούν για αργότερα οι συζητήσεις αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Τις πληροφορίες αυτές μεταφέρει το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση της υπόθεσης, οι οποίοι, όμως, διατήρησαν την ανωνυμία τους.

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και η ηγεσία του Ιράν, πολιτική και στρατιωτική, εμφανίζεται διχασμένη - μετά και τις εκτελέσεις κορυφαίων στελεχών - κρίνεται ως σημαντικό να μπει στο «ράφι» το θέμα των πυρηνικών, όπου καταγράφονται πολλές διαφοροποιήσεις στην Τεχεράνη.

Έτσι, πιστεύεται ότι θα επιτευχθεί μία αμεσότερη λύση και τέλος του πολέμου.

Η νέα πρόταση του Ιράν

Στις επαφές που είχε εντός του Σαββατοκύριακου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με τους μεσολαβητές του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ εξέθεσε την νέα πρόταση της Τεχεράνης, εξηγώντας πόσο ακανθώδες είναι το θέμα των πυρηνικών και λέγοντας πως δεν υπάρχει συναίνεση εντός της ιρανικής ηγεσίας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των απαιτήσεων των ΗΠΑ.

Η νέα πρόταση, που δόθηκε στις ΗΠΑ μέσω των πακιστανών μεσολαβητών, επικεντρώνεται στην επίλυση της κρίσης για τα Στενό αλλά κα τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, σε πρώτη φάση.

Στο πλαίσιο αυτού, η εκεχειρία θα παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τα μέρη θα συμφωνήσουν σε έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ανοίξει το Ορμούζ και αρθεί ο αποκλεισμός.

Ο Λευκός Οίκος έχει λάβει την πρόταση, αλλά δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να την επεξεργαστούν.

Τι κερδίζει και τι χάνει ο Τραμπ

Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρόταση, κρίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα χάσει, σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα να ασκήσει έντονη πίεση ως προς την απομάκρυνση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αλλά και την απόσπαση δέσμευσης πως δεν θα αναπτύξουν όπλα. Πρόκειται για τους δύο κύριους στόχους τους στο Ιράν, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει από την 28η Φεβρουαρίου, όταν άρχισε ο πόλεμος.

Ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα, Δευτέρα (27/04) μια συνάντηση με την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, στην Αίθουσα Κρίσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Κατά τις πληροφορίες, αναμένεται να συζητήσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις αλλά και τα επόμενα βήμα.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News την Κυριακή άφησε να εννοηθεί ότι θέλει να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό που πνίγει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, ελπίζοντας ότι αυτό θα αναγκάσει την Τεχεράνη σε υποχώρηση εντός εβδομάδων.

Υπενθυμίζεται πως η κρίση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο μετά την επίσκεψη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών στο Πακιστάν, που έληξε χωρίς πρόοδο.

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντούσαν τον Αραγτσί στην Ισλαμαμπάντ, αλλά οι Ιρανοί δεν δεσμεύτηκαν. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως η στάση αυτή τον οδήγησε στο να ακυρώσει το ταξίδι τους.

«Δεν βλέπω κανένα νόημα να τους στείλουμε σε μια 18ωρη πτήση στην τρέχουσα κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλά τηλεφωνικά. Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν αν θέλουν. Δεν θα ταξιδέψουμε απλώς για να καθόμαστε εκεί» εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σήμερα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ταξίδεψε στη Ρωσία όπου θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο χρόνος αυτής, μόνο τυχαίος δεν μπορεί να κριθεί.