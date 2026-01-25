Χωρίς τρένα το Βέλγιο: Απεργία διαρκείας για την κατάργηση της μονιμότητας και των συμβάσεων

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία σε όλο το Βέλγιο αναμένεται να διακοπεί καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας λόγω απεργίας που κήρυξαν τα σιδηροδρομικά σωματεία της χώρας.

Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια των τρένων από τις 10 μ.μ. την Κυριακή 25 Ιανουαρίου έως το τελευταίο δρομολόγιο τρένου την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, αναφέρουν οι Brussels Times.

Η δράση των συνδικάτων ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, μετά την έγκριση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ενός νομοσχεδίου του Υπουργού Κινητικότητας Jean-Luc Crucke (Les Engagés).

Βέλγιο: Το νομοσχέδιο που έφερε στο «αμήν» τα σωματεία

Το νομοσχέδιο, το οποίο αποσκοπεί φερόμενα στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης των δημόσιων σιδηροδρομικών εταιρειών του Βελγίου, θέτει τέλος στον διορισμό μόνιμων θέσεων εντός του εθνικού φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων SNCB/NMBS και του ομίλου σιδηροδρομικών υποδομών Infrabel.

Τα συνδικάτα ανησυχούν επίσης για τις προτεινόμενες αλλαγές στις εργασιακές συμβάσεις, καθώς φοβούνται ότι θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην HR Rail, την κεντρική οργάνωση που διαχειρίζεται το προσωπικό της SNCB και της Infrabel, να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμφωνία τουλάχιστον ενός από τα συνδικάτα.

Επιπλέον, τα μέλη των συνδικάτων απεργούν για να καταγγείλουν τις κακές συνθήκες εργασίας και τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα.