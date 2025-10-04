Χωρίς τροφή και νερό, σε ένα κελί γεμάτο κοριούς: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ για την κράτηση της στο Ισραήλ

Η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ (Greta Thunberg) δήλωσε σε Σουηδούς αξιωματούχους ότι υφίσταται σκληρή μεταχείριση υπό ισραηλινή κράτηση μετά τη σύλληψή της και την απομάκρυνσή της από το πλοιάριο που εντάσσεται στην προσπάθεια του Global Sumud Flotilla και μετέφερε βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την αλληλογραφία, ισραηλινές δυνάμεις φέρονται επίσης, σύμφωνα με αναφορά άλλου κρατουμένου, να έχουν τραβήξει φωτογραφίες στις οποίες η Τούνμπεργκ φέρεται να αναγκάστηκε να κρατάει σημαίες. Η ταυτότητα των σημαιών είναι άγνωστη.

Σε ένα email που έστειλε το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών σε άτομα του στενού περιβάλλοντος της Τούνμπεργκ, ένας αξιωματούχος που επισκέφθηκε την ακτιβίστρια στη φυλακή ανέφερε ότι αυτή ισχυρίστηκε ότι κρατείται σε ένα κελί γεμάτο κοριούς, με πολύ λίγη τροφή και νερό.

«Η πρεσβεία κατάφερε να συναντήσει τη Γκρέτα», αναφέρει το email. «Ενημέρωσε για αφυδάτωση. Έχει λάβει ανεπαρκείς ποσότητες νερού και τροφής. Δήλωσε επίσης ότι είχε εμφανίσει εξανθήματα, τα οποία υποψιάζεται ότι προκλήθηκαν από κοριούς. Μίλησε για σκληρή μεταχείριση και είπε ότι καθόταν για μεγάλες περιόδους σε σκληρές επιφάνειες».

«Ένας άλλος κρατούμενος φέρεται να είπε σε άλλη πρεσβεία ότι την είδαννα αναγκάζεται να κρατάει σημαίες ενώ την φωτογράφιζαν. Αναρωτήθηκε αν οι φωτογραφίες της είχαν διανεμηθεί», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του σουηδικού υπουργείου.

Η Τούνμπεργκ είναι μία από τους 437 ακτιβιστές, βουλευτές και δικηγόρους που συμμετέχουν στην Global Sumud Flotilla (GSF), μια συμμαχία περισσότερων από 40 πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια με στόχο να σπάσουν τον 16ετή θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής, οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν όλα τα σκάφη και συνέλαβαν όλα τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν επί του σκάφους. Οι περισσότεροι από αυτούς κρατούνται στο Ketziot, επίσης γνωστό ως Ansar III, μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στην έρημο Negev που χρησιμοποιείται κυρίως για την κράτηση Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται από το Ισραήλ για συμμετοχή σε μαχητικές ή τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Στο παρελθόν, οι ακτιβιστές που κρατούνταν από το Ισραήλ δεν διώκονταν ποινικά, αλλά η παρουσία τους αντιμετωπιζόταν ως θέμα μετανάστευσης.

Σύμφωνα με δικηγόρους της ΜΚΟ Adalah, τα δικαιώματα των μελών του πληρώματος έχουν «συστηματικά παραβιαστεί», αναφέροντας ότι στους ακτιβιστές δεν δόθηκε νερό, υγιεινή, φάρμακα και άμεση πρόσβαση στους νομικούς εκπροσώπους τους, «σε σαφή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους σε δίκαιη δίκη, αμερόληπτη δίκη και νομική εκπροσώπηση».

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ασντόντ την Πέμπτη το βράδυ, ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, καταγράφηκε σε βίντεο να αποκαλεί τους ακτιβιστές «τρομοκράτες» ενώ στεκόταν μπροστά τους.

«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες του στόλου», είπε, μιλώντας στα εβραϊκά και δείχνοντας δεκάδες ανθρώπους που κάθονταν στο έδαφος. Ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι το βίντεο γυρίστηκε στο λιμάνι του Ασντόντ την Πέμπτη το βράδυ.

