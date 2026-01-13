Χούλιο Ιγκλέσιας: Για βιασμό γυναικών κατηγορείται ο Ισπανός σταρ - «Με είχε σαν σκλάβα»

Δύο γυναίκες κατηγόρησαν τον Ισπανό σταρ Χούλιο Ιγκλέσιας ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά και τις βίασε ενώ απασχολούνταν ως κατ' οίκον εργαζόμενες στις επαύλεις του στην Καραϊβική, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η μία, οικιακή βοηθός ισχυρίζεται ότι πιέστηκε να κάνει σεξ με τον Ισπανό τραγουδιστή, περιγράφοντας πράξεις χαστουκίσματος, σωματικής και λεκτικής κακοποίησης, αναφέρει ο Independent.

Μία φυσιοθεραπεύτρια, ο οποίος επίσης εργαζόταν για τον τραγουδιστή, ισχυρίστηκε ότι δεχόταν ακατάλληλα αγγίγματα, προσβολές και ταπείνωση κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της, σε ένα περιβάλλον ελέγχου και συνεχούς παρενόχλησης .

Χούλιο Ιγκλέσιας: «Με είχε σαν σκλάβα»

Ο κ. Ιγκλέσιας, ο πιο πρόσφατος διάσημος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο MeToo, αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι κακοποίησε τις δύο γυναίκες το 2021, όταν η νεότερη γυναίκα ήταν 22 ετών.

Οι επιθέσεις φέρονται να έλαβαν χώρα στα σπίτια του στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας και στο Λίφορντ Κέι στις Μπαχάμες.

Οι ισχυρισμοί δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (13/1) μετά από κοινή έρευνα της ισπανικής εφημερίδας eldiario.es και του τηλεοπτικού δικτύου Univision.

Ένα από τα φερόμενα θύματα, που αναφέρεται με το ψευδώνυμο Ρεμπέκα, λέει ότι ο καλλιτέχνης, τότε 77 ετών, την καλούσε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της βραδιάς.

«Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», είπε στο eldiario.es και στο Univision Noticias. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Είπε ότι οι φερόμενες σεξουαλικές επαφές σχεδόν πάντα λάμβαναν χώρα παρουσία ενός άλλου, ανώτερου μέλους του προσωπικού οικιακής βοηθού του.

Μια άλλη γυναίκα, η Λόρα – επίσης άγνωστο το πραγματικό της όνομα – ισχυρίζεται ότι ο κ. Ιγκλέσιας τη φίλησε στο στόμα και άγγιξε το στήθος της παρά τη θέλησή της.

Το elDiario.es και η Univision ισχυρίζονται ότι προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν με τον κ. Ιγκλέσιας και τον δικηγόρο του, αλλά δεν έλαβαν απάντηση σε ερωτήσεις που στάλθηκαν μέσω email, τηλεφωνικών μηνυμάτων και επιστολών που παραδόθηκαν στα σπίτια του.