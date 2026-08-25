«Χριστιανοδημοκράτισσα MILF;»: Γερμανίδα πολιτικός «πρωτοτύπησε» στις προεκλογικές αφίσες της

Μια λεπτή χρυσή αλυσίδα με τέσσερα γράμματα στάθηκε αρκετή για να στρέψει την προσοχή στο Βιλντεσχάουζεν της Κάτω Σαξονίας, εκεί όπου το συντηρητικό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν σταθερά τα τελευταία χρόνια από το 31% του 2016 στο 19,3% του 2021.
Η 38χρονη υποψήφια Κορίνα Γιόνταϊτ αποφάσισε να ανανεώσει την εικόνα της παράταξης με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο. Εμφανίστηκε στην επίσημη προεκλογική της αφίσα φορώντας ένα κολιέ με τη λέξη «MILF».
Αν και ο όρος έχει αμφιλεγόμενη προέλευση, η ίδια υποστηρίζει πως η επιλογή της ήταν μεν προκλητική, αλλά για την ίδια συμβολίζει τον δυναμισμό και την αυτονομία της σύγχρονης μητέρας.
Η κίνησή της άναψε αμέσως φωτιές. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί την αποθέωσαν για την αυθεντικότητα και το στυλ της, ενώ δεν έλειψαν κι εκείνοι που χαρακτήρισαν την εμφάνιση «ντροπιαστική», κατηγορώντας την CDU για φθηνό θηρευτικό εντυπωσιασμό χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.
Η Bild έκανε λόγο για «θύελλα αντιδράσεων», όμως η ίδια η Γιόνταϊτ δηλώνει πως απολαμβάνει τη στήριξη του κόμματός της.
Το αν η τακτική αυτή θα μεταφραστεί σε κάλπη παραμένει άγνωστο. Το μόνο βέβαιο είναι πως η 38χρονη υποψήφια πέτυχε τον πρώτο χρυσό κανόνα κάθε προεκλογικής εκστρατείας: να μιλάνε όλοι για εκείνη.
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