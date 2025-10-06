Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών «είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως».

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, στο περιθώριο συνεδρίου στη Λεμεσό, αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου - Ελλάδας, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «οι σχέσεις Λευκωσίας - Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως».

Ακόμα, συνέχισε: «Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».

Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: «Η Ελλάδα δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά»

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά».

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, είναι αδιάρρηκτες, είναι υπεράνω οποιουδήποτε έργου», υπογραμμίζοντας ότι «ένα έργο δεν μπορεί να τις διαταράξει».

Διαβάστε περισσότερο: Ο εμφανής εκνευρισμός Μητσοτάκη για το καλώδιο, η απειλή Τσίπρα στη Σορβόνη και ο αντάρτης Αβραμόπουλος

Παράλληλα, συνέχισε:

«Το καλώδιο είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, θα βάλει τέρμα στην απομόνωση της Κύπρου, θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές ενέργειας στην Κύπρο, είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 657 εκ. που το έχει αναγάγει σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα» είναι ένα έργο που για να το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, είναι ένα έργο που Ελλάδα και Κύπρος αιτήθηκαν να χρηματοδοτηθεί, άρα και οι δύο θεωρούν ότι είναι οικονομικά βιώσιμο».