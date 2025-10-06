Ο Μητσοτάκης είναι γενικώς ένας ψύχραιμος άνθρωπος που διαχειρίζεται με κρύο αίμα δύσκολες καταστάσεις. Αυτόπτης μάρτυρας όμως μου μετέφερε ότι χθες (05/10) του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και ενώ βρισκόταν στην Αμοργό, όταν κατάλαβε τι είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για το θέμα του καλωδίου και ειδικά για τον εκβιασμό που κατήγγειλε από τον ΑΔΜΗΕ. Και όλα αυτά με δεδομένο ότι οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί στη Νέα Υόρκη και είχαν συμφωνήσει στα επόμενα βήματα. Διόλου τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφοντας από την Αμοργό ανακοίνωσε τη σύσκεψη με την ηγεσία του ΥΠΕΝ και του ΑΔΜΗΕ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εβδομάδα των βιβλίων

Για τη ΝΔ, αυτή η εβδομάδα θα έχει πολλή…ανάγνωση. Τετάρτη και Πέμπτη θα πέσουν back to back παρουσιάσεις βιβλίων με ενδιαφέρον για την παράταξη, οι οποίες μάλιστα αναδεικνύουν και τις δύο φύσεις της. Η αρχή γίνεται την Τετάρτη (08/10) με το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη, με παρόντες Μητσοτάκη, Καραμανλή και ίσως Σαμαρά, ενώ την Πέμπτη (09/10) παρουσιάζεται το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη για τα πέντε χρόνια παρουσίας του στο πλευρό του Μητσοτάκη και το turnaround της ελληνικής οικονομίας.

Η «ανασύνθεση» του Τσίπρα

Πολλά και διάφορα ειπώθηκαν στην επίσκεψη του Τσίπρα στη Σορβόνη και στο διάλογο που είχε με τους φοιτητές. Ξεχώρισα δυο απαντήσεις του Τσίπρα, την πρώτη για το ότι η συζήτηση για νέο κόμμα διεξάγεται «ερήμην του» και τη δεύτερη για το πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στη χώρα. «Είτε μέσω της συνειδητοποίησης των ηγεσιών της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς ότι πρέπει να αφήσουν τους εγωισμούς και να άρουν τον κατακερματισμό, είτε μέσα από μια συνολική πολιτική ανασύνθεση που θα τους ξεπεράσει», ήταν η απάντηση. Κοινώς, ή κατεβαίνετε μαζί, ή θα έρθει κάτι που θα σας σαρώσει. Εγώ λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό μπορεί να ισχύει. Για το ΠΑΣΟΚ όμως;

Τα αντάρτικα του ΠΑΣΟΚ

Και στο ΠΑΣΟΚ πάντως δεν το λες ηρεμία αυτό που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος. Ο Χάρης Δούκας, παρά το ότι έχει διευκρινήσει πως «δεν υπάρχει πρόεδρος υπό προθεσμία», ζήτησε να υπάρξει διαγραφή «αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχος μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα» με αφορμή την εμπλοκή του στελέχους του κόμματος Νίκου Μπουνάκη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κάθε αφορμή ο δήμαρχος Αθηναίων βρίσκει λόγο για να διαφοροποιηθεί, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη πρέπει επιτέλους να δώσουν μια ημερομηνία για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου του κόμματος - εκεί όπου κάθε τάση θα δείξει την δύναμη της.

Η σύσκεψη για τη διαχείριση υδάτων

Η εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου βεβαίως θα είναι πυκνή και με συσκέψεις του Μητσοτάκη για θέματα καθημερινότητας και υποδομών. Σήμερα, φερ ειπείν, συγκαλείται μια ευρεία σύσκεψη με Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, Παπασταύρου κ.ο.κ. για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Άλλωστε πρέπει να ληφθούν οι τελικές κυβερνητικές αποφάσεις για τους φορείς διαχείρισης, με δεδομένη και τη συζήτηση που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μην πούμε το «νερό νεράκι». Σημειώστε ότι η Αττική, με τις παρούσες συνθήκες, έχει νερό για 1,5 χρόνο και η Θεσσαλονίκη για 2 χρόνια.

Ο Αβραμόπουλος αντάρτης;

Μην παραξενεύσετε όταν βλέπετε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο να κινείται σε αυτόνομη λογική και να «πυροβολεί» ακόμα και κεντρικά την κυβέρνηση. Ο Αβραμόπουλος θεωρεί ότι τον κορόιδεψαν, τον άφησαν στον προηγούμενο ανασχηματισμό να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει ΥΠΕΞ, μάλιστα είχε και σχετική συνάντηση με τον Μητσοτάκη, όμως στο τέλος έμεινε στα κρύα του λουτρού. Άρα, με δεδομένο ότι θεωρεί ότι δεν χρωστάει τίποτα στον Μητσοτάκη, πορεύεται με αυτονομία… αντάρτη.

