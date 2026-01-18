Χριστοδουλίδης για συμπλοκή στη Λάρνακα: «Παραδειγματικές ποινές σε όσους εμπλέκονται»

Απαράδεκτα χαρακτήρισε τα σοβαρά επεισόδια με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη Λάρνακα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προαναγγέλλοντας τη λήψη άμεσων και αυστηρών μέτρων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησαν από σφοδρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας ατόμων, η οποία στη συνέχεια κλιμακώθηκε με πυροβολισμούς. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής, ενώ υπήρξαν και τραυματισμοί μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα γεγονότα να συνδέονται με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης από το βράδυ του Σαββάτου, σημειώνοντας πως η Αστυνομία έχει ήδη κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερα αυστηρός εμφανίστηκε σε ό,τι αφορά την εμπλοκή αλλοδαπών, τονίζοντας ότι όσοι συλλαμβάνονται και δεν διαθέτουν καθεστώς δικαιολογημένου αιτητή ασύλου θα απελαύνονται άμεσα και θα εγγράφονται στη λεγόμενη «stop list», ώστε να τους απαγορεύεται η επανείσοδος στη χώρα. Για περιπτώσεις εμπλοκής Κυπρίων πολιτών, υπογράμμισε ότι θα επιβάλλονται παραδειγματικές ποινές.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σε συνεργασία με την Αστυνομία. Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν ήδη συλληφθεί περισσότερα από 30 άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα, ενώ έχουν δρομολογηθεί άμεσες απελάσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε ότι το προσεχές διάστημα θα κατατεθούν στη Βουλή κρίσιμα νομοσχέδια, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων των διωκτικών Αρχών.