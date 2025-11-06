Χρόνια πέρασαν, το κόλλημα δεν άλλαξε: Η ομάδα που υποστηρίζει φανατικά ο Ζοχράν Μαμντάνι

Στοιχημάτιζα πως έπαιρνε τη Νίκη Βόλου ή την Αναγέννηση Καρδίτσας και προσπαθούσε να την φτάσει ως τον τελικό του Champions League, αλλά ο Ζοχράν Μαμντάνι ως προς την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και το Championship Manager είναι λιγάκι προβλέψιμος, καθώς δηλώνει φανατικός των ερυθρόλευκων του Λονδίνου, δηλαδή της Άρσεναλ.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και «κόκκινο πανί» (#διπλής) για τον Ντόναλντ Τραμπ και το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων, έχει εξομολογηθεί πόσο φανατικός ήταν με το ποδόσφαιρο, καθώς από τα παιδικά του χρόνια στην Ουγκάντα μέχρι την ενηλικίωσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μαμντάνι κόλλαγε το πρόσωπο του στην τηλεόραση και ευχόταν για μια νίκη των «κανονιέρηδων» στην Premier League.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη στη βρετανική τηλεόραση έχει πει:

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πω ότι έχω περάσει πολλές μέρες στα νιάτα μου παρακολουθώντας στο Sky News τις τελευταίες ώρες στο κλείσιμο των μεταγραφών. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που σας έχουμε εδώ. Ξέρετε, είμαι οπαδός της Άρσεναλ. Για να είμαι ειλικρινής, όταν άκουσα ότι είστε απ’ το Sky News ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που ξέχασα την ερώτηση. Μπορείτε να την επαναλάβετε;» είχε πει χαμογελώντας σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου δεχόμενος ερώτηση από δημοσιογράφο του Sky News.

Όπως επίσης έχει εξομολογηθεί, δεν δίσταζε να ξενυχτά για να παρακολουθήσει αγώνες της Premier League ή να βλέπει ζωντανά στο Sky News την τελευταία ημέρα των μεταγραφών!

Εικάζουμε πως με το νέο, πάρα πολύ απαιτητικό του ρόλο, θα έχει αφήσει το τελευταίο του save στο Manager στη μέση. Που να προλαβαίνεις τώρα όταν έχεις να διοικήσεις όλη τη Νέα Υόρκη;

Zohran Mamdani: "I'm an Arsenal fan... & I got very excited when you said you were from Sky News." pic.twitter.com/WarelPy7oz — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) November 5, 2025