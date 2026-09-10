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Hugo: Ο «ευγενικός γίγαντας» των περίπου 2 μέτρων που κατέκτησε το Ρεκόρ Γκίνες και συνεχίζει να ψηλώνει

Με ύψος 1,99μ., ο 4χρονος Hugo είναι το ψηλότερο εν ζωή άλογο στον κόσμο. Ανακαλύψτε την ιστορία του «ευγενικού γίγαντα».

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Tο ψηλότερο άλογο στον κόσμο
Tο ψηλότερο άλογο στον κόσμο | GUINNESS WORLD RECORDS 2027
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Με ύψος που αγγίζει τα 1,99 μέτρα, ο Hugo είναι αδύνατον να περάσει απαρατήρητος. Το εντυπωσιακό άλογο φυλής Shire από το Towcester του Northamptonshire στη Βρετανία αναγνωρίστηκε και επίσημα από το Guinness World Records ως το ψηλότερο εν ζωή άλογο στον κόσμο  και το εκπληκτικό είναι πως η ανάπτυξή του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Tο ψηλότερο άλογο στον κόσμο
Tο ψηλότερο άλογο στον κόσμο | GUINNESS WORLD RECORDS 2027

 

Σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, ο Hugo θεωρείται ακόμα «μωρό» για τα δεδομένα της φυλής του. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, Brett Masters, τα άλογα Shire μπορούν να αναπτύσσονται μέχρι την ηλικία των 8,5 ετών. «Έχει μπροστά του τουλάχιστον τρία χρόνια ανάπτυξης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Για την επίσημη πιστοποίηση του ρεκόρ, ο Hugo μετρήθηκε από κτηνίατρο χωρίς πέταλα, φτάνοντας τα 199 εκατοστά μέχρι το ακρώμιο,  το υψηλότερο σημείο στη βάση του αυχένα.

Το ασυνήθιστα μεγάλο μέγεθός του συνεπάγεται και αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας. Η ταχεία ανάπτυξή του παρακολουθείται στενά από ειδικούς για την πρόληψη προβλημάτων υγείας. Ο Hugo απολαμβάνει τακτικές συνεδρίες με χειροπράκτη και θεραπευτή μασάζ, οδοντιατρικό έλεγχο κάθε έξι μήνες, συστηματική κτηνιατρική επίβλεψη, καθώς και εξειδικευμένο πρόγραμμα διατροφής με ειδικά συμπληρώματα.

«Ζει μια ζωή πέντε αστέρων. Δεν του λείπει απολύτως τίποτα», σημειώνει ο Masters.

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