Η άγνωστη οικογένεια του Φρανκ Κάπριο: Από διανομέας εφημερίδων ο πιο αγαπητός δικαστής

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στο Ρόουντ Άιλαντ, ύστερα από εντολή του κυβερνήτη Νταν ΜακΚι, ώστε να τιμήσουν τη μνήμη του δικαστή Φρανκ Κάπριο (Frank Caprio), ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, ύστερα από διετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο πιο συμπονετικός και καλός δικαστής, όπως τον είχαν ονομάσει, έχει γνωστός μέσα από τα viral βίντεο της εκπομπής «Caught in Providence». Αργότερα έγραψε ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα με τίτλο Compassion in the Court: Life-Changing Stories from America's Nicest Judge.

Άφησε πίσω την σύζυγό του Τζόις και τα παιδιά τους, Φρανκ, Μαρίσα, Ντέιβιντ, Τζον και Πολ.

Σε δήλωσή τους στον επίσημο λογαριασμό του Φρανκ στο Facebook, αναφέρουν ότι «η κληρονομιά του θα συνεχιστεί με όλα όσα έκανε με καλοσύνη για πολλούς ανθρώπους».

«Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο Δικαστής Κάπριο άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του έργου του στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο. ​​Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσους τον γνώριζαν», αναφέρει επιπλέον ο φόρος τιμής που κατέθεσαν,

Σε μια άλλη δήλωση που δημοσίευσε η USA Today, ο Νταν περιέγραψε τον δικαστή Φρανκ Κάπριο ως τον «θησαυρό» του Ρόουντ Άιλαντ και είπε ότι θα λείψει σε όλους.

Frank Caprio: Η άγνωστη προσωπική ζωή

Αν και ο άνθρωπος που κατάγεται από το Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, ο δικαστής Φρανκ Κάπριο ήταν διάσημος στο ευρύ κοινό, ωστόσο κατάφερε με κάποιο τρόπο να κρατήσει την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πολλά χρόνια.

Ενώ ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά ότι ήταν παντρεμένος με την Τζόις, το επάγγελμα της συζύγου του παραμένει άγνωστο.

Ο αγαπητός δικαστής Φρανκ Κάπριο | AP

Ο μεγαλύτερος γιος του, επίσης Φρανκ, ακολούθησε μια διαφορετική πορεία όσον αφορά την καριέρα του. Το προφίλ του στο LinkedIn αναφέρει ότι είναι Γενικός Ταμίας της Πολιτείας του Ρόουντ Άιλαντ για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Επιπλέον, ο Φρανκ είναι ο ιδρυτικός εταίρος μιας εταιρείας που ονομάζεται Caprio Brothers και έχει συνεργαστεί με άλλες εταιρείες όπως η Caprio Law Firm και η Chatham Capital.

Όπως και ο Φρανκ, έτσι και ο αδελφός του, Ντέιβιντ, δραστηριοποιήθηκε στον κόσμο της πολιτικής για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Ντέιβιντ ολοκλήρωσε τις ανώτερες σπουδές του στο Boston College και στη συνέχεια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Suffolk.

Από το 1999 έως το 2010, διετέλεσε ακόμη και πολιτειακός εκπρόσωπος του Ρόουντ Άιλαντ.

Σε σύγκριση με τον Ντέιβιντ και τον Φρανκ, τα άλλα τρία παιδιά του Κάπριο, η Μαρίσα, ο Τζον και ο Πολ, έχουν κρατήσει την επαγγελματική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φρανκ Κάπριο: Από διανομέας εφημερίδας ο πιο αγαπητός δικαστής

O nicest judge Frank Caprio | AP

Πριν από την καριέρα του ως δικαστής και πολιτικός, ο Φρανκ Κάπριο έκανε και άλλες δουλειές, συμπεριλαμβανομένης της διανομής εφημερίδων, όπως αναφέρεται στη βιογραφία της ομότιτλης επίσημης ιστοσελίδας του.

Κατείχε διάφορες θέσεις με την πάροδο των ετών, συμπεριλαμβανομένων αυτών του προέδρου του Συμβουλίου Διοικητών Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ρόουντ Άιλαντ και του δικαστή του Δημοτικού Δικαστηρίου του Πρόβιντενς.

