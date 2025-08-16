Ουκρανία: Η αλλαγή στάσης Τραμπ, οι αντιδράσεις της Δύσης και η συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στην Αλάσκα χωρίς να αποκαλύψουν τίποτα για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, σε ένα κλίμα αυξημένων ενθαρρυντικών δηλώσεων και χειρονομιών αβροφροσύνης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το απόγευμα.

Επίσης τάχθηκε υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνίας εκεχειρίας, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στο Κίεβο και όχι μόνο.

Aντιδράσεις δυτικών χωρών

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτησή της στο X ότι οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και την Ευρώπη είναι «απαραίτητες» σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τον Ζελένσκι και τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης. Οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης είναι απαραίτητες», έγραψε η φον ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία «σύντομα», αλλά οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να επιβάλουν σοβαρές διαπραγματεύσεις.

«Η αποφασιστικότητα του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας... Ο Πούτιν συνεχίζει να σέρνει τις διαπραγματεύσεις και ελπίζει ότι θα τη γλιτώσει. Έφυγε από το Άνκορατζ χωρίς να αναλάβει καμία δέσμευση», δήλωσε η Κάλας.

«Οι ΗΠΑ έχουν την εξουσία να αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να συνεχιστεί η «πίεση» στη Ρωσία μέχρι να «επιτευχθεί μια σταθερή και διαρκής ειρήνη που να σέβεται τα δικαιώματα της Ουκρανίας».

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X μετά τις διάφορες διπλωματικές επαφές που ακολούθησαν τη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, ο Μακρόν έκρινε επίσης ότι είναι «ουσιώδες να αντληθούν όλα τα μαθήματα των τελευταίων 30 ετών, και ιδίως η εδραιωμένη τάση της Ρωσίας να μην τηρεί τις δεσμεύσεις της».

Όπως είπε, η Γαλλία θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τους εταίρους στην αποκαλούμενη "Συμμαχία των Προθύμων" για να σημειωθεί πρόοδος σε μια διαρκή ειρήνη με εγγυήσεις ασφάλειας. Οι χώρες της Συμμαχίας θα συναντηθούν σύντομα, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χαιρετίζει την ανοιχτή στάση των ΗΠΑ να παράσχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. «Αυτή είναι μια σημαντική πρόοδος και θα είναι κρίσιμη για να αποτρέψει τον Πούτιν από το να επιστρέψει για περισσότερα», τόνισε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Οι «προσπάθειες» του Τραμπ μας φέρνουν «πιο κοντά από ποτέ» στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε. «Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συζητήσεις με τη συμμετοχή» του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς αυτόν», είπε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επαίνεσε το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. «Μια αχτίδα ελπίδας υπάρχει επιτέλους για να συζητήσουμε την ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του. «Η Ιταλία κάνει το καθήκον της, μαζί με τους δυτικούς συμμάχους της».

Παράλληλα ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος ομόλογός του συζήτησαν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. «Το κρίσιμο σημείο παραμένει οι εγγυήσεις ασφαλείας για την αποτροπή νέων ρωσικών εισβολών, και αυτή είναι η πτυχή όπου καταγράφηκαν οι πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο Άνκορατζ», σημείωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Μελόνι είπε ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ».

«Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση», δήλωσε η Μελόνι.

Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος μετά τη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, γνωστός για τη φιλορωσική του τάση. «Για χρόνια, βλέπαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να εξαλείφουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους και να στέλνουν η μία στην άλλη μηνύματα», σημείωσε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook. «Αυτό τελείωσε τώρα. Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα από ό,τι ήταν χθες», υπογράμμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Αλάσκα | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο χαιρέτισε τη διαδικασία που ξεκίνησαν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και σημείωσε ότι οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα την υποστηρίξουν.

«Οι πρόεδροι ξεκίνησαν μια ζωτικής σημασίας διαδικασία στην Αλάσκα», δήλωσε ο Φίτσο, ο οποίος έχει αποκλίνει από τους περισσότερους δυτικούς συμμάχους επισκεπτόμενος τη Μόσχα δύο φορές από πέρυσι και αρνούμενος να παράσχει επίσημη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, σε μια ηχογραφημένη δήλωση στο Facebook.

«Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν οι μεγάλοι παίκτες στην Ένωση θα υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία... ή εάν η ανεπιτυχής ευρωπαϊκή στρατηγική της προσπάθειας αποδυνάμωσης της Ρωσίας μέσω αυτής της σύγκρουσης με κάθε είδους κυριολεκτικά απίστευτη οικονομική, πολιτική ή στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο θα συνεχιστεί».

Η σύνοδος Τραμπ-Πούτιν έδειξε ότι ενώ η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της επιδιώκουν την ειρήνη, το Κρεμλίνο θέλει εδαφικά κέρδη, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα. «Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Αλάσκας επιβεβαιώνουν ότι ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αναζητούν δρόμους προς την ειρήνη, ο Πούτιν εξακολουθεί να ενδιαφέρεται μόνο για τα μεγαλύτερα δυνατά εδαφικά κέρδη και την επιστροφή της σοβιετικής αυτοκρατορίας».

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ

Παρά τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μελλοντική τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα αρνείται πως το θέμα τέθηκε στη σύνοδο της Αλάσκας και υποβαθμίζει τη σημασία μιας τέτοιας συνάντησης.

«Δεν έχει καμία σημασία για την επίλυση της σύγκρουσης», ανέφερε Ρώσος δημοσιογράφος με γνώση της σκέψης του Κρεμλίνου, μιλώντας στο CNN. «Αν χρειάζεται μόνο μια φωτογραφία – θα την κάνουμε. Αλλά δεν σχετίζεται με την ουσία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν έχει αμφισβητήσει επανειλημμένα τη νομιμότητα του Ζελένσκι, επικαλούμενος την ακύρωση των ουκρανικών εκλογών λόγω του στρατιωτικού νόμου. Αν και δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση για συνάντηση, τόνισε ότι «πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις», όπως πιθανόν η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το ρωσικό «ειρηνευτικό υπόμνημα» του Ιουνίου.

Ο πρώην Ρώσος διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ σημειώνει ότι ο Πούτιν θα δεχτεί συνάντηση μόνο αν εξυπηρετεί τους στόχους του, δηλώνοντας: «Σε αντίθεση με τον Τραμπ και την Ευρώπη, ο Πούτιν ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα, όχι για την παράσταση». Καταλήγει δηλώνοντας ειρωνικά ότι «τη στιγμή που ο Ζελένσκι θα παραδοθεί, ξαφνικά θα ξαναγίνει απόλυτα νόμιμος» για τη Μόσχα.

Ιστορική χειραψία | AP

Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι μια ακόμη παύση

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια πραγματική, μακροχρόνια ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» μεταξύ ρωσικών εισβολών.

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ μιας απευθείας επίτευξης συμφωνίας ειρήνης που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, και όχι μιας απλής συμφωνία εκεχειρίας, προκαλώντας ήδη αντιδράσεις στο Κίεβο.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες.

Παράλληλα τόνισε ότι τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την Ουκρανία.