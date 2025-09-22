Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης προκαλεί διπλωματικές αναταράξεις: Τα αντίποινα του Ισραήλ

Η πρόσφατη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές διπλωματικές αναταράξεις.

Σύμφωνα με ανάλυση του The Guardian, το Ισραήλ ετοιμάζεται να απαντήσει με αντίποινα, πιθανότατα προχωρώντας σε προσάρτηση μεγάλου μέρους της Δυτικής Όχθης.

Κάτι τέτοιο αναμένεται ότι θα επιδεινώσει τις σχέσεις του με την Ευρώπη και τις αραβικές χώρες και θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο τις ΗΠΑ από τους συμμάχους τους, παρότι η κυβέρνηση Τραμπ στηρίζει ένθερμα τον Νετανιάχου και το Ισραήλ.

Η αντίδραση του Ισραήλ

Η δεξιά κυβέρνηση του Νετανιάχου συζητά σχέδιο για την προσάρτηση έως και του 82% της Δυτικής Όχθης, με υπουργούς όπως ο Ιταμάρ Μπεν-Γκιβίρ και ο Μπεζαλέλ Σμοτρίχ να πιέζουν για άμεση δράση.

Ακόμη και αν δεν προχωρήσει πλήρως, αναμένονται συμβολικές κινήσεις, πιθανόν σε ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Διαβάστε ακόμα: Αυστραλία, Καναδάς και Μεγάλη Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

Διεθνείς επιπτώσεις από την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Αραβικές χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν χαρακτηρίσει την προσάρτηση «κόκκινη γραμμή», απειλώντας να επιδεινώσουν τις διπλωματικές σχέσεις που είχαν βελτιωθεί πρόσφατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει σε κυρώσεις και εμπορικούς δασμούς κατά του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ, παρότι έχουν εντάσεις με τους συμμάχους τους σε άλλα ζητήματα, συνεχίζουν να στηρίζουν το Ισραήλ και σχεδιάζουν μεγάλες πωλήσεις όπλων.

Ανώτεροι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές προειδοποίησαν τους ηγέτες της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης αντιβαίνει στην μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ και μπορεί να προκαλέσει αντίποινα.

Το Ισραήλ απορρίπτει την ιδέα λύσης δύο κρατών, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ξεκάθαρα πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος». Παράλληλα, έργα όπως το E1 απειλούν να χωρίσουν ακόμα περισσότερο τα παλαιστινιακά εδάφη.