Στη Ρωσία η διπλωματική αποστολή του Ιράν για συνάντηση με τον Πούτιν - «Είμαστε ενωμένο μέτωπο»

Στη Ρωσία μεταφέρει τη διπλωματία του Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών της, Αμπάς Αραγτσί, να συναντάται με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Ιράν, έτσι, επιχειρεί να να εξασφαλίσει υποστήριξη στον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ενώ οδεύουν να συμπληρωθούν τρεις εβδομάδες αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η Μόσχα παραμένει ένας από τους κυριότερους υποστηρικτές της Τεχεράνης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν θα συναντηθεί με τον Αραγτσί.

Ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Καζέμ Τζαλαλί, σημείωσε μέσω X ότι το Ιράν και η Ρωσία ανήκουν σε «ενωμένο μέτωπο» που έχει απέναντί του τις «παγκόσμιες ηγεμονικές δυνάμεις» κι επιδιώκει «έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη μονομέρεια και τη δυτική κυριαρχία».

Aνέφερε ακόμη πως ο κ. Αραγτσί θα πάει «στην Αγία Πετρούπολη για να συναντηθεί με τον πρόεδρο» Πούτιν, στοιχείο πάντως που απουσιάζει στα τηλεγραφήματα των ρωσικών πρακτορείων ειδήσεων.

Ελλείψει σαφούς προοπτικής συνάντησης με Αμερικανούς αντιπροσώπους, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών συνεχίζει τις επαφές του, ιδίως με την ηγεσία του Πακιστάν, που έχει αναλάβει να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή και φιλοξένησε τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Αφίχθη την Παρασκευή (24/04) στο Ισλαμαμπάντ, όπου συζήτησε με τον πανίσχυρο αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ και τον πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ, κατόπιν στο Ομάν, όπου συναντήθηκε με τον σουλτάνο Χάιθαμ μπιν Ταρίκ.

«Ως οι μόνες χώρες με ακτές στο Ορμούζ, επικεντρωνόμαστε σε τρόπους να εγγυηθούμε ασφαλή διέλευση προς όφελος όλων των αγαπητών γειτόνων μας και του κόσμου», διαβεβαίωσε μέσω X ο Αμπάς Αραγτσί μετά τη συνάντησή του με τον σουλτάνο του Ομάν, αναφερόμενος στο στενό που παραμένει υπό διπλό, ιρανικό και αμερικανικό, αποκλεισμό.

Ο υπουργός συνομίλησε ακόμη τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, προτού επιστρέψει για λίγες ώρες στο Πακιστάν και επιβιβαστεί χθες σε πτήση προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, έστειλε μέσω Πακιστάν «γραπτά μηνύματα» με αποδέκτες στην Ουάσιγκτον, όσον αφορά τις «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης για τα Στενό του Ορμούζ και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Πολύ νικηφόροι»

Οι προσπάθειες να ξαναρχίσουν οι διμερείς διαπραγματεύσεις, ο πρώτος γύρος των οποίων ήταν άκαρπος στις αρχές του μήνα στο Ισλαμαμπάντ, ως τώρα δεν προχωρούν, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην ανυποχώρητη στάση τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης.

O Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο ταξίδι που προγραμματιζόταν να κάνουν στο Πακιστάν ο γαμπρός και σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ.

«Είπα πως δεν πρόκειται πλέον» να γίνουν απευθείας συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, είπε χθες ο αμερικανός πρόεδρος στο Fox News. «Αν θέλουν να μιλήσουμε, μπορούν να έρθουν (σ.σ. στις ΗΠΑ), ή μπορούν να μας τηλεφωνήσουν, έχουμε πολύ καλές και ασφαλείς τηλεφωνικές γραμμές».

«Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, αυτό θα τελειώσει σύντομα και θα είμαστε πολύ νικηφόροι» είπε ακόμη ο πρόεδρος Τραμπ.

Προχθές Σάββατο ο ρεπουμπλικάνος απέκλεισε την υπόθεση σύνδεσης του πολέμου στο Ιράν με την έφοδο ενόπλου στον χώρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η ετήσια δεξίωση της ένωσης των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο, στην οποία ήταν παρών μαζί με τη σύζυγο, τον αντιπρόεδρο και υπουργούς του, στο κέντρο της Ουάσιγκτον.

Καθώς το στενό του Oρμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που καταναλώνεται παγκοσμίως, υφίσταται διπλό αποκλεισμό, τόσο από τους Ιρανούς όσο και από τους Αμερικανούς, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αναχαίτιση στην Αραβική θάλασσα πλοίου που υφίσταται κυρώσεις, εξαιτίας της μεταφοράς «ιρανικών ενεργειακών προϊόντων», προτού το δεξαμενόπλοιο κάνει αναστροφή και αρχίσει την επιστροφή στο Ιράν «συνοδευόμενο».

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), έχει εμποδιστεί η διέλευση «38 πλοίων» αφότου επιβλήθηκε ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων απείλησε ξανά από την πλευρά της τις ΗΠΑ πως θα υπάρξει στρατιωτική ανταπόδοση αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων, καταγγέλλοντας πράξεις «πειρατείας» στη θάλασσα.

Τουλάχιστον 14 νεκροί στον Λίβανο

Στο άλλο κύριο μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, όπου οι εχθροπραξίες συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός, ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους χθες Κυριακή, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό θυμάτων αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, πριν από δέκα ημέρες, κατά την πηγή αυτή. Ανάμεσα στα θύματα ήταν δυο παιδιά, τόνισε το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως άλλοι τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, που έχουν αναπτύξει μονάδες στον νότιο Λίβανο, έκαναν λόγο για έναν στρατιώτη τους πεσόντα «κατά τη διάρκεια μαχών», στις οποίες τραυματίστηκαν επίσης αξιωματικός και άλλοι πέντε στρατιώτες.

Το Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες.

«Οι παραβιάσεις της Χεζμπολάχ καταστρέφουν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά το εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο. «Θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια», διεμήνυσε.

Η Χεζμπολάχ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες αυτές, ορκίστηκε να συνεχίσει την «ανταπόδοση» κάθε «παραβίασης» της ανακωχής από την ισραηλινή πλευρά.

Πριν από τους θανάτους που ανακοινώθηκαν χθες βράδυ, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταμετρούσε 2.509 νεκρούς και 7.755 τραυματίες στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τη 2η Μαρτίου. Τουλάχιστον 36 από αυτούς σκοτώθηκαν σε πλήγματα αφού ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, τη 17η Απριλίου.