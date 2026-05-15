Η απάντηση του Τραμπ στον Σι για σενάρια πολέμου στην Ταϊβάν: Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν επιτεθεί η Κίνα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι αρνήθηκε να απαντήσει ευθέως στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση επίθεσης από την Κίνα .

«Αυτή η ερώτηση μου έγινε σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς επέστρεφαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από μια διήμερη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο .

«Αυτή η ερώτηση μου τέθηκε σήμερα από τον Πρόεδρο Σι. Είπα ότι δεν μιλάω γι′ αυτό», είπε ο πρόεδρος, όπως μεταφέρει το CNBC.

Αινιγματική στάση Τραμπ για την Ταϊβάν

Το σχόλιο του Τραμπ ήρθε ως απάντηση σε έναν δημοσιογράφο που είχε ρωτήσει αν οι ΗΠΑ θα υπερασπίζονταν την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

«Δεν θέλω να το πω αυτό. Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το ξέρει αυτό. Ξέρετε ποιος είναι; Εγώ. Είμαι το μόνο άτομο», είπε, προτού σημειώσει ότι ο Σι του είχε κάνει την ίδια ερώτηση νωρίτερα.

Όταν ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής, ο Σι προειδοποίησε εύστοχα τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα «θα έχουν ακόμα και συγκρούσεις» εάν το μακροχρόνιο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά.

Ο Σι δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι θα μπορούσε να θέσει «ολόκληρη τη σχέση» μεταξύ των δύο εθνών τους «σε μεγάλο κίνδυνο» εάν το ζήτημα αυτό δεν αντιμετωπιστεί «σωστά», ανέφερε την Πέμπτη το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua .

Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι «το ζήτημα της Ταϊβάν» είναι «το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», ανέφερε το Xinhua.

Τραμπ για Ιράν

Μιλώντας για το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να δεχθεί και μία 20ετή αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια "πραγματική" δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά. Αλλά το επίπεδο εγγύησης από αυτούς πρέπει να είναι πραγματικά 20 χρόνια».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις εμπορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στο Πεκίνο λέγοντας: «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες.

Οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πολύ χαρούμενοι με τις εμπορικές συμφωνίες μου με την Κϊνα, οι Κινέζοι θα αγοράσουν δισ. δολάρια σόγιας».