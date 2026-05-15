Ο Σι κάλεσε τον Τραμπ στο άδυτο της κινεζικής ηγεσίας - Η συναρπαστική ιστορία του Τζονγκνανχάι

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, φιλοξένησε τον Αμερικανό ομόλογό του στο «άδυτο» του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος για την τελευταία τους επαφή πριν την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Οι μέχρι στιγμής επικοινωνίες των δύο πλευρών, όπως έχουν παρουσιαστεί στα ΜΜΕ, έχουν γίνει σε καλό, αλλά ξεκάθαρο κλίμα, όσον αφορά στις σχέσεις Πεκίνου - Ουάσινγκτον και τα «αγκάθια» σε αυτές.

Το μυστικό κέντρο

Το Τζονγκνανχάι είναι ένα μυστικό συγκρότημα στο οποίο είναι ελάχιστοι οι ξένοι που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση.

Πρόκειται για ένα οχυρωμένο κυβερνητικό κέντρο, όπου κορυφαίοι αξιωματούχοι του άρχοντος κόμματος της Κίνας ζουν και εργάζονται από τη δεκαετία του 1950.

Η ξενάγηση του Τραμπ στο κινεζικό άδυτο μπορεί να χαρακτηριστεί ξεχωριστή, καθώς είναι λίγοι οι ξένοι ηγέτες που έχουν πατήσει εντός του Τζονγκνανχάι.

Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του, το 2017 στο Πεκίνο, ο Τραμπ δεν είχε βρεθεί στον χώρο.

Ο Σεν Ντίνγκλι, ακαδημαϊκός στη Σανγκάη, επεσήμανε στους New York Times πως κατά τη διάρκεια της σημερινής (15/05) επίσκεψης θα τονιστεί η προσωπική φύση της σχέσης μεταξύ του Σι και του Τραμπ.

Η ιστορία του Τζονγκνανχάι

Σε αντίθεση με τον Λευκό Οίκο, το Τζονγκνανχάι δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό.

Αποτελεί την πηγή όπου λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας, οι οποίες παραμένουν μυστικές έως ότου η κρατική ηγεσία κρίνει ότι είναι καιρός να ανακοινωθούν.

Ο ίδιος ο Σι διαμένει στο συγκρότημα και, όπως και οι άλλοι ένοικοι, απολαμβάνει αποκλειστικά προνόμια που περιλαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και πολυτελείς κατοικίες.

Πριν να γίνει κυβερνητικό συγκρότημα, το Τζονγκνανχάι ήταν ένας περίκλειστος αυτοκρατορικός κήπος, με μία από τις λίμνες του να χρονολογείται στον 12ο αιώνα.

Το 1898, η χήρα αυτοκράτειρα Τσισί σκηνοθέτησε πραξικόπημα σε βάρος του ανιψιού της, του αυτοκράτορα Γκουανγκσού, φυλακίζοντάς τον σε ένα τεχνητό νησί στο Τζονγκνανχάι. Το πραξικόπημα κατέστρεψε τις προσπάθειές του να μετατρέψει τη δυναστεία Τσινγκ σε συνταγματική μοναρχία και επιτάχυνε την κατάρρευση της δυναστείας.

Η μυστική τοποθεσία των κήπων και η συμβολική σύνδεσή τους με την κεντρική εξουσία, κατέστησαν το σημείο κεντρική επιλογή για τη μετέπειτα κινεζική ηγεσία.

Το 1949, ανακοινώθηκε πως θα αποτελέσουν τα κεντρικά γραφεία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Το 1972, ο Μάο κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον στην κατοικία του εντός του συγκροτήματος. Η συνάντηση αυτή έδωσε τέλος σε μία διπλωματική κρίση 25 ετών.

Ο Σι έχει υποδεχθεί ελάχιστους ξένους ηγέτες στο Τζονγκνανχάι, μεταξύ των οποίων ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ηγέτης, Αλεξάντρ Λουκασένκο.