Ελάχιστα είναι τα κέρδη που κουβαλά στην βαλίτσα του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τις επαφές που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, όσον αφορά στο θέμα του Ιράν και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ ταξίδεψε στο Πεκίνο με πολλές προσδοκίες. Ήθελε να πείσει τον συνομιλητή του να πάρει το Πεκίνο ενεργή θέση για το τέλος του πολέμου, που παραμένει «παγωμένος» σε μία εύθραυστη εκεχειρία.

Η Κίνα είναι στενός διπλωματικός σύμμαχος του Ιράν και ο βασικός αγοραστής πετρελαίου του. Από την αρχή των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ, δε, καλεί σταθερά σε διπλωματική λύση.

Αλλά, μετά και το τέλος του πολυαναμενόμενου ταξιδιού του Τραμπ στο Πεκίνο δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά στη θέση της άλλης πλευράς.

Μετά τον πρώτο γύρο των επαφών του με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη (14/05), ο Τραμπ είπε στο Fox News πως ο Κινέζος ηγέτης προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει ώστε να λήξει ο πόλεμος. Σε τοποθέτησή του στο NBC News, την ίδια μέρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σημείωσε πως οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν την βοήθεια της Κίνας για το ζήτημα.

Στα επίσημα δελτία Τύπου που δημοσιεύτηκαν για το περιεχόμενο των συνομιλιών, ο Λευκός Οίκος αναφέρει πως οι δύο χώρες έμειναν σύμφωνες για τα Στενά του Ορμούζ και την αναγκαιότητα να μείνουν ανοιχτά. Συμφωνία υπήρξε και σε σχέση με το πυρηνικό ζήτημα και την πεποίθηση πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει τέτοια όπλα.

Ακόμα, η αμερικανική πλευρά ανέφερε πως ο Σι «ξεκαθάρισε την κινεζική αντίθεση στην στρατικοποίηση των Στενών και την πρόθεση για ορισμό τελών για το πέρασμα απ΄αυτά». Υπήρξε και υπόνοια περί αγοράς περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου από την κινεζική πλευρά.

Στην τοποθέτησή του για τις συνομιλίες της Πέμπτης, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας δεν έκανε καμία αναφορά σε συνομιλίες για τα τέλη.

Ο Τραμπ, την ίδια ώρα, φαίνεται να αποδέχθηκε πως δεν είχε πολλά περιθώρια άσκησης πιέσεων στο Πεκίνο ώστε να πείσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους.

«Δεν θα έρθει με τα όπλα, δεν θα έρθει να επιτεθεί. Υπήρξε πολύ καλός» σχολίασε ο Τραμπ αναφορικά με το εάν ο Σι θα επηρεάσει την ιρανική ηγεσία.

«Η θέση της Κίνας για το Ιράν είναι ξεκάθαρη» σχολίασε, λιτά, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, κατά το τέλος του ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου.

Ταϊβάν και εμπόριο

Πλην του Ιράν, οι δύο ηγέτες ανέλυσαν και θέματα εξωτερικής πολιτικής και εμπορίου.

Όντας στην... έδρα του ο Σι είχε την ευκαιρία να δώσει σαφή προειδοποίηση για την Ταϊβάν, θέμα που χαρακτήρισε «το σημαντικότερο» στις διμερείς σχέσεις.

«Εάν αντιμετωπιστεί σωστά, η διμερής σχέση θα απολαύσει συνολική σταθερότητα. Διαφορετικά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις, θέτοντας ολόκληρη τη σχέση σε μεγάλο κίνδυνο» επεσήμανε, δεικτικά.

Όσον αφορά στο εμπόριο, πάλι, ο αρμόδιος αξιωματούχος των ΗΠΑ επεσήμανε πως η κυβέρνηση αναμένει ότι η Κίνα θα συμφωνήσει να αγοράζει γεωργικά προϊόντα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο τα επόμενα τρία χρόνια.