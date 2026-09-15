Η αρχή του «πολέμου» στο διάστημα; Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι έχουν όπλα σε τροχιά γύρω από τη Γη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν πως έχουν αναπτύξει διαστημικό όπλο, στην τροχιά της Γης, επιβεβαιώνοντας, για πρώτη φορά, ότι διαθέτουν τέτοιες δυνατότητες.

Ο υπουργός Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μέινκ, δήλωσε ότι το οπλικό σύστημα ήταν απαραίτητο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων έναντι εχθρικών ενεργειών.

Μιλώντας σε συνέδριο τη Δευτέρα (14/09), ο Μέινκ διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για «εξελισσόμενες απειλές», αλλά δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για τις δυνατότητες του οπλικού συστήματος και πώς λειτουργεί.

Εκπρόσωπος της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ σημείωσε, ωστόσο, πως «οι δυνατότητες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για επιθετικούς και αμυντικούς σκοπούς, κατόπιν εντολής των διοικήσεων μάχης».

Αμερικανοί, ανώτερα στρατιωτικά στελέχη, έχουν στο παρελθόν αναφέρει πως σχεδίαζαν να μπουστάρουν τις στρατιωτικές ικανότητες στο διάστημα, βασιζόμενοι και στα ανάλογα προγράμματα από πλευράς Ρωσίας και Κίνας.

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Αντιδράσεις στις ανακοινώσεις των ΗΠΑ

Το Πεκίνο απάντησε καλώντας στην αποφυγή μίας «κούρσας εξοπλισμών» στο διάστημα.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και να προετοιμάζονται για πόλεμο στο διάστημα» σημείωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το AFP.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι οι δυνατότητες που βασίζονται στο διάστημα αποτελούν κρίσιμο τμήμα του σχεδιαζόμενου αμυντικού συστήματος «Golden Dome» (Χρυσός Θόλος), το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των ΗΠΑ από πυραύλους και άλλες εναέριες απειλές.

Πέρυσι, ο ίδιος ο Τραμπ είχε εκδώσει διάταγμα που υπογράμμιζε τον ρόλο της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ, όχι μόνο στην υπεράσπιση στρατηγικών πόρων, αλλά και ως δύναμης επιθετικής ισχύος.

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Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ - ο πρώτος νέος φορέας που ιδρύθηκε στη χώρα εδώ και 70 χρόνια - συστάθηκε το 2019 με στόχο την προστασία των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στο διάστημα, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία και επιτήρηση.

Μια συνθήκη του 1967 απαγορεύει την εγκατάσταση όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Έκτοτε, μεγάλες δυνάμεις - όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα - διερευνούν άλλες δυνατότητες εκτός του πλαισίου της συνθήκης.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, αποκαλύφθηκε ότι δύο ρωσικοί δορυφόροι είχαν πιθανότατα υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον 12 ευρωπαϊκών δορυφόρων, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.