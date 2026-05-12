Biased Beast: «Είμαι ερωτιάρης - Εγώ είμαι αυτός που θα κυνηγήσω, είμαι oldschool»

Για τον έρωτα και τις σχέσεις μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Biased Beast, καθώς βρέθηκε καλεσμένος τη νύχτα της Δευτέρας (11/5) στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Ο έρωτας είναι πολύ σημαντικός. Πάρα πολύ. Είμαι Ιχθύς, είμαι ερωτιάρης τύπος», είπε αρχικά ο τραγουδιστής που συμμετέχει στο YFSF, εξηγώντας ότι «τώρα δίνω πόνο σε μένα. Μαζεύω λίγο τον εαυτό μου. Θέλω να φτιάξω το σπίτι μου, το σώμα μου, τη δουλειά μου. Δεν έχω πολύ χρόνο γι’ αυτό, αφού τρέχω όλη μέρα. Πλέον με τα social media πολλοί ντρέπονται. Εγώ λέω στους φίλους μου στείλτε κάνα μήνυμα, δεν είναι ντροπή. Το παίζω λίγο cool. Περισσότερο ζηλεύουν, πιστεύω, οι άλλοι, αλλά νοιάζομαι. Νοιάζομαι, είμαι πολύ παθιασμένος. Εγώ θα κυνηγήσω, εγώ θα κάνω, εγώ θα ράνω, εγώ στέλνω αλλά old school».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχοθεραπείας και της προσωπικής εξέλιξης, λέγοντας: «Είναι το να βάλεις έναν μεγάλο καθρέφτη μπροστά σου και να δεις ποια είναι τα καλά που θέλεις να κρατήσεις και ποια τα κακά που ίσως να μην κρατήσεις. Είναι σωστό να βελτιωνόμαστε από γενιά σε γενιά», είπε, αποκαλύπτοντας μάλιστα με χιούμορ πως έχει προτείνει και στους γονείς του να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία. Τους έχω στείλει κι αυτούς στους αντίστοιχους ψυχολόγους».

«Μια πολύ σκοτεινή περίοδος ήταν αυτή στη Νέα Υόρκη. Εκεί ανακαλύπτω λίγο ποιος είμαι, με την ταυτότητα, με το πού θέλω να πάω. Ήμουν 17-18 χρονών και ξαφνικά έρχεσαι αντιμέτωπος με τον θάνατο, με τον εαυτό σου, σε μια πολύ σκληρή πόλη», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαι λίγο πιο deep, λίγο μοναχικός, λίγο πιο καταθλιπτικός. Δεν βγαίνω, δεν πίνω, δεν είμαι της παρέας με την κλασική έννοια. Εγώ με έναν καφέ και μια συζήτηση είμαι πολύ καλά. Έχεις αυτή την άμυνα που λες θα τα καταφέρω μόνος μου, αλλά δεν σου κάνει καλό να παλεύεις συνεχώς μόνος. Χρειάζεσαι βοήθεια. Δεν ντρέπομαι να το συζητάω. Σε αυτή τη χώρα είναι ταμπού. Γιατί να κρυβόμαστε τόσο πολύ; Όταν ήμουν παιδί και έβλεπα κάποιον να μιλά τόσο ανοιχτά στην τηλεόραση, έλεγα γι’ αυτό το κάνω», ανέφερε.