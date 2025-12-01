Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν «επίθεση»: «Δώσαμε στον Μαδούρο την ευκαιρία να φύγει»

Το Καράκας κατήγγειλε χθες Κυριακή (01/12) «επικείμενη επίθεση» από τις ΗΠΑ, λόγω της ενισχυμένης στρατιωτικής παρουσίας της Ουάσιγκτον στην περιοχή, η οποία αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Το κοινοβούλιο της χώρας υποδέχθηκε συγγενείς θυμάτων των αμερικανικών πληγμάτων στην Καραϊβική.

Οι ΗΠΑ, επικαλούμενες επιχείρηση κατά καρτέλ ναρκωτικών, έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους δύναμη στην Καραϊβική από τον Σεπτέμβριο, ενώ τον Νοέμβριο έφθασε στην περιοχή το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Για πάνω από 25 χρόνια «μαύρο πρόβατο» των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα κατηγορείται από τον Ντόναλντ Τραμπ πως ευθύνεται για τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Το Καράκας το διαψεύδει, υποστηρίζοντας ότι πραγματικός στόχος είναι η επιβολή αλλαγής καθεστώτος και ο έλεγχος των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Εντελώς κλειστός ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας» - Με στρατιωτικές ασκήσεις απαντά το Καράκας

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ πρότειναν στον Μαδούρο να εγκαταλείψει τη χώρα: «Του δώσαμε την ευκαιρία να φύγει, να πάει στη Ρωσία ή αλλού».

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαδούρο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Βοήθεια του ΟΠΕΚ

Η Βενεζουέλα γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τον ΟΠΕΚ να παρέμβει, ώστε να «σταματήσει η αμερικανική επίθεση», η οποία, όπως υποστηρίζει, απειλεί τις ισορροπίες της διεθνούς ενεργειακής αγοράς. Στην επιστολή του, ο Μαδούρο κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να «αρπάξει» τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας με στρατιωτική ισχύ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 20 πληγμάτων σε ταχύπλοα από τον Σεπτέμβριο στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων, χωρίς συλλήψεις ή ανακρίσεις, γεγονός που εγείρει ερωτήματα νομιμότητας. Η Βενεζουέλα κάνει λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και ζήτησε έρευνα από τον ΟΗΕ.

Ο Χόρχε Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι το κοινοβούλιο υποδέχθηκε οικογένειες Βενεζουελάνων πολιτών που σκοτώθηκαν από τις επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού, ενώ δεσμεύτηκε για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Διαβάστε ακόμα: Βενεζουέλα: «Kαταδίκασε» το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ και μιλάει για «αποικιοκρατική απειλή»

Οι New York Times ανέφεραν ότι στην πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία συζητήθηκε πιθανή συνάντηση στις ΗΠΑ, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Προχθές, ο Τραμπ κήρυξε τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «εντελώς κλειστό».

Τις τελευταίες ημέρες σημειώνεται συνεχής δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας. Έξι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους, ενώ και το ρωσικό πρακτορείο Pegas Touristik διέκοψε τα δρομολόγιά του προς το νησί Μαργαρίτα.

Το Καράκας υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν μονομερώς τους επαναπατρισμούς Βενεζουελάνων μεταναστών, με την αντιπρόεδρο Ροδρίγκες να ανακοινώνει ότι ο Μαδούρο έδωσε εντολή ενεργοποίησης «ειδικού σχεδίου» επαναπατρισμού παρά τη μείωση των πτήσεων. Το αεροδρόμιο του Καράκας πάντως λειτουργούσε κανονικά χθες.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα» επιχείρηση κατά διακινητών ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας, προκαλώντας αντιδράσεις και από Δημοκρατικούς και από Ρεπουμπλικάνους.

Ο Μαδούρο, στην εξουσία από το 2013 και επανεκλεγμένος το 2024 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν, βρίσκεται αντιμέτωπος με την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης. Η ηγέτιδα της, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, τιμημένη με Νόμπελ Ειρήνης 2024, κατηγορεί τον Μαδούρο για νοθεία και υποστηρίζει ότι θα αποχωρήσει «με ή χωρίς διαπραγμάτευση».