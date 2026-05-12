Η Βρετανία στέλνει drones, μαχητικά και πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει σε πολυεθνική αποστολή για την ενίσχυση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ διαθέτοντας drones, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικό πλοίο.
Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η συνεισφορά του Λονδίνου θα περιλαμβάνει αυτόνομα συστήματα εντοπισμού ναρκών, μαχητικά Eurofighter Typhoon και το αντιτορπιλικό HMS Dragon.
Η αποστολή έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και θα υποστηριχθεί από πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 115 εκατομμυρίων λιρών, η οποία θα διατεθεί για drones ανίχνευσης ναρκών και συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι «μαζί με τους συμμάχους μας, αυτή η πολυεθνική αποστολή θα είναι αμυντική, ανεξάρτητη και αξιόπιστη».
