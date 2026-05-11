Ο Τραμπ σκέφτεται να ξεκινήσει ξανά την «Επιχείρηση Ελευθερία»: «Αυτή τη φορά το Ιράν θα υποχωρήσει»

Πληροφορίες θέλουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει την επανέναρξη της στρατιωτικής «Επιχείρησης Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ, κατά την οποία οι ΗΠΑ αποπειρώνται τον στρατιωτικό έλεγχο του περάσματος.

Σύμφωνα με το δελτίο του Fox News, που επικαλείται τηλεφώνημα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος διασκεδάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει νέο κεφάλαιο επεμβάσεων στο Ορμούζ, αφού η αντιπρόταση του Ιράν στο σχέδιο των ΗΠΑ για εκεχειρία τον άφησε «απογοητευμένο».

Τραμπ: «Αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά»

Ο Ρεπουμπλικάνος φέρεται ειδικότερα να δήλωσε πως «Αυτή τη φορά, η συνοδεία πλοίων μέσα από τα Στενά από τις ΗΠΑ, θα ήταν ένα μικρό κομμάτι μίας μεγαλύτερης στρατιωτικής επιχείρησης. Το ιρανικό καθεστώς θα υποχωρήσει».

Είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση για την επανεκκίνηση του έργου. Ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία την περασμένη εβδομάδα, αλλά σύντομα την σταμάτησε εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν του είπε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ξεθάψουν την «πυρηνική σκόνη» από τις εγκαταστάσεις τους επειδή είναι θαμμένη τόσο βαθιά που το Ιράν δεν μπορεί να φτάσει σε αυτήν.

Ο Τραμπ δήλωσε Fox News ότι δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή πώς οι ΗΠΑ θα εισέλθουν στο Ιράν για να προχωρήσουν στην απομάκρυνση, λέγοντας ότι είναι θέμα περαιτέρω διαπραγμάτευσης.

Ο Τραμπ, ωστόσο, τόνισε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Τραμπ: Τι δεν του άρεσε στο σχέδιο του Ιράν

Το τελευταίο σχέδιο του Ιράν προέβλεπε ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων καθώς και θα άρουν τις κυρώσεις κατά της χώρας.

«Δεν απαιτήσαμε καμία παραχώρηση — το μόνο που απαιτήσαμε ήταν τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ. «Η αμερικανική πλευρά εξακολουθεί να επιμένει στις μονόπλευρες απόψεις της και στις παράλογες απαιτήσεις της».

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που περιορίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και απομακρύνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.