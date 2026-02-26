Η CIA αναζητά ακόμα πηγές στο Ιράν: Το νέο μήνυμα την ώρα που η ένταση είναι στο ζενίθ

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ ανήρτησε νέες οδηγίες, στην περσική γλώσσα, για τους Ιρανούς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί της με ασφάλεια. Η νέα προσπάθεια της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών έρχεται εν μέσω σημαντικής ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και φόβων για αμερικανικό χτύπημα,

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να δώσει εντολή, ανά πάσα στιγμή, να επιτεθούν στο Ιράν, αν οι σημερινές συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο Τραμπ άρχισε να παραθέτει επιχειρήματα για μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο την Τρίτη, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει στην Ισλαμική Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε τον μεγαλύτερο χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Το νέο μήνυμα της CIA στους Ιρανούς

Η CIA ανήρτησε το μήνυμά της στη γλώσσα φαρσί προχθές, Τρίτη (24/02), στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X, Instagram, Facebook, Telegram και YouTube.

Το μήνυμα αυτό είναι το πιο πρόσφατο μιας σειράς μηνυμάτων της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών που αποσκοπούν στην στρατολόγηση πηγών στο Ιράν, την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία.

Η αμερικανική μυστική υπηρεσία καλεί τους Ιρανούς, που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή μαζί της, να «προβούν στις κατάλληλες ενέργειες» για να προστατευθούν προτού το κάνουν και να αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές στους οποίους εργάζονται ή τα τηλέφωνά τους.

«Χρησιμοποιήστε μια νέα, μιας χρήσης συσκευή, αν είναι δυνατό» και «να προσέξετε το περιβάλλον γύρω σας και ποιος είναι δυνατό να μπορεί να δει την οθόνη ή τη δραστηριότητά σας», αναφέρεται στο μήνυμα, όπου επισημαίνεται ότι αυτοί που έρχονται σε επαφή, παρέχουν το στίγμα τους, τα ονόματα, τα επαγγέλματά τους και «πρόσβαση σε πληροφορίες ή δεξιότητες που ενδιαφέρουν την υπηρεσία μας».

سلام. سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صدای شما را می‌شنود و می‌خواهد به شما کمک کند. در ادامه، راهنمایی لازم در مورد چگونگی برقراری تماس مجازی امن با ما ارائه شده است. pic.twitter.com/Dfq4zomz1n — CIA (@CIA) February 24, 2026

Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με το μήνυμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα έμπιστο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network – VPN) «που δεν έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Ρωσία, το Ιράν ή την Κίνα» ή το Δίκτυο Τορ (Tor Network), το οποίο αποκρυπτογραφεί δεδομένα και κρύβει τη διεύθυνση IP των χρηστών.

Σύμφωνα με το Reuters, η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά, ενώ η αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντώνται με Ιρανούς αξιωματούχους, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σήμερα στη Γενεύη για έναν νέο γύρο έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο οποίος, όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, άρχισε πριν από λίγο.