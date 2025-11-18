Η δημόσια συγγνώμη του BBC στην Κέιτ Μίντλετον για τη λάθος προσφώνηση

Έπειτα από αντιδράσεις που υπήρξαν και έντονη κριτική το βρετανικό δίκτυο BBC ζήτησε συγγνώμη από την πριγκίπισσα της Ουαλίας που δεν την προσφώνησε με τον επίσημο τίτλο της, αλλά απλά ως «Κέιτ Μίντλετον» κατά την κάλυψη της Ημέρας Μνήμης.

Σε ανακοίνωσή του στις 14 Νοεμβρίου, το δίκτυο σημείωσε ότι «δέχθηκε παράπονα από ανθρώπους που ενοχλήθηκαν επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε ο σωστός τίτλος της Πριγκίπισσας της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της κάλυψης της Ημέρας Ανακωχής».

«Κατά τη μετάδοση των εκδηλώσεων μνήμης, αποκαλέσαμε εσφαλμένα την Κάθριν, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ως Κέιτ Μίντλετον. Πρόκειται για λάθη που έγιναν μέσα σε ώρες ζωντανής μετάδοσης και ζητούμε συγγνώμη. Στο υπόλοιπο μέρος της κάλυψης, χρησιμοποιήσαμε τον ορθό τίτλο της», ανέφερε το BBC.

Ακόμη και μέλη του Κοινοβουλίου σχολίασαν το περιστατικό. Ο βουλευτής Τζιμ Σάννον έγραψε στην πλατφόρμα X: «Υπενθύμιση στο @BBCNews να ενημερώσει τους παρουσιαστές του ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν είναι η «Κέιτ Μίντλετον» από το 2011. Ο σωστός τίτλος της είναι Κάθριν, Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Να είστε ακριβείς».

A reminder to @BBCNews to educate its broadcasters that the Princess of Wales has not been 'Kate Middleton' since 2011. Her correct title is Catherine, Princess of Wales. Get it right. — Jim Shannon MP (@JimShannonMP) November 11, 2025

Μετά τον γάμο του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ το 2011, η βασίλισσα Ελισάβετ τους έδωσε αρκετούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ , με τους οποίους ήταν περισσότερο γνωστοί για αρκετά χρόνια. Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022, ο βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο και ονόμασε τον μεγαλύτερο γιο του νέο Πρίγκιπα της Ουαλίας, καθιστώντας τη σύζυγό του τη νέα Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ωστόσο, πολλοί δημοσιογράφοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το πατρικό όνομα της πριγκίπισσας Κέιτ, ειδικά στο διαδίκτυο, καθώς είναι μακράν το πιο δημοφιλές μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου που αναζητούν νέα για τη βασιλική οικογένεια.



