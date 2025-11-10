Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αποκάλυψε ότι είπαν την αλήθεια στα παιδιά τους για τον καρκίνο της Κέιτ

Σε μια σπάνια εξομολόγηση, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο μίλησαν στα παιδιά τους για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισαν τα τελευταία δύο χρόνια, με τη διάγνωση της Κέιτ Μίντλετον και του Βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.

«Επιλέγουμε να επικοινωνούμε πολύ περισσότερο με τα παιδιά μας... τις περισσότερες φορές, το να τους κρύβουμε πράγματα δεν λειτουργεί», δήλωσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη Βραζιλία.

«Κάθε οικογένεια έχει τις δικές της δυσκολίες και προκλήσεις. Είναι πολύ προσωπικό και εξαρτάται από τη στιγμή που αντιμετωπίζεις αυτά τα προβλήματα», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Γουίλιαμ στη Βραζιλία

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ επισκέφθηκε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα για να παρευρεθεί στην πέμπτη απονομή του βραβείου Earthshot, του οποίου είναι ιδρυτής και πρόεδρος.

Το βραβείο τιμά άτομα με ιδέες που βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν τον πλανήτη. Οι νικητές κάθε κατηγορίας κερδίζουν 1 εκατομμύριο λίρες για να αναπτύξουν περαιτέρω τις ιδέες τους.

Μιλώντας με τον Βραζιλιάνο τηλεοπτικό παρουσιαστή Λουτσιάνο Χακ στο Ρίο ντε Τζανέιρο πριν από την τελετή απονομής των βραβείων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ρωτήθηκε πώς αυτός και η Κάθριν διαχειρίστηκαν τα δύσκολα πράγματα που αντιμετώπισαν τα τελευταία δύο χρόνια.

«Μερικές φορές νιώθεις ότι μοιράζεσαι πάρα πολλά με τα παιδιά», είπε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, πατέρας του 12χρονου πρίγκιπα Τζορτζ, της 10χρονης πριγκίπισσας Σάρλοτ και του επτάχρονου πρίγκιπα Λούις.

«Αλλά τις περισσότερες φορές, το να τους κρύβουμε πράγματα δεν λειτουργεί, και έτσι το να τους εξηγούμε πώς αισθάνονται, γιατί συμβαίνει αυτό, δίνοντάς τους άλλες οπτικές γωνίες για το γιατί μπορεί να αισθάνονται έτσι, μερικές φορές τους βοηθά να έχουν μια ευρύτερη εικόνα και να μπορούν να χαλαρώσουν περισσότερο αντί να αγχώνονται πραγματικά για το "τι μου κρύβεις";».

«Υπάρχουν πολύ περισσότερα ερωτήματα όταν δεν υπάρχουν απαντήσεις.»

«Αλλά είναι πάντα θέμα ισορροπίας», πρόσθεσε, «Πόσα πρέπει να πω; Τι πρέπει να πω; Πότε πρέπει να το πω; Δεν υπάρχει εγχειρίδιο για το πώς να είσαι γονιός, απλά πρέπει να το αποδεχτείς».

Υπενθυμίζεται ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε ότι ο καρκίνος βρίσκεται τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία.

Διαβάστε ακόμα: Το αμφιλεγόμενο βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ: Από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα με τα πόδια στο κάθισμα

«Τα παιδιά μας δεν έχουν τηλέφωνα»

Στη συνέντευξη, η οποία κάλυψε μια σειρά θεμάτων, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είπε επίσης ότι δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να έχουν τηλέφωνα.

«Είναι πραγματικά δύσκολο. Τα παιδιά μας δεν έχουν τηλέφωνα, νομίζω ότι όταν ο Τζορτζ πάει στο γυμνάσιο, ίσως να έχει ένα τηλέφωνο με περιορισμένη πρόσβαση», είπε.

«Φτάνει στο σημείο που το ζήτημα γίνεται λίγο τεταμένο, αλλά νομίζω ότι Τζορτζ καταλαβαίνει γιατί, επικοινωνούμε γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό, και πάλι νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο.»

«Νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται να βλέπουν στο διαδίκτυο», είπε.