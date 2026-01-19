Η εντεινόμενη «ξινίλα» στους Λατίνους ψηφοφόρους του Τραμπ: Δύο χρόνια ακρίβεια και απελάσεις

Όταν ο τέως δημοκρατικός ψηφορόρος Σαμ Νέγκρον πήγε στις κάλπες για να ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024, το έκανε έχοντας ένα πράγμα στο μυαλό του πάνω απ' όλα - την οικονομία.

«Δεν μου άρεσε να πληρώνω 7 δολάρια για αυγά», είπε ο Νέγκρον, αστυνομικός της πολιτείας της Πενσυλβάνια στην πόλη Άλενταουν, όπου οι περισσότεροι είναι Λατίνοι, μιλώντας στο BBC. «Αλλά ουσιαστικά όλα ήταν τα θέματα που συζητούσε... να κάνουμε τις ΗΠΑ ξανά μια ισχυρή χώρα».

Ο Νέγκρον, ο οποίος μεταπήδησε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το 2019 μετά από δεκαετίες ως Δημοκρατικός, δεν ήταν ο μόνος.

Ο Τραμπ και η ψήφος των Λατίνων

Όταν ο Τραμπ πέτυχε μια αποφασιστική εκλογική νίκη το 2024, το έκανε με την υποστήριξη εκατομμυρίων Λατίνων ψηφοφόρων που τον βοήθησαν να φτάσει στη γραμμή τερματισμού.

Διαβάστε ακόμα: «Συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ: Οι υποψήφιες χώρες πληρώνουν 1 δισ. ευρώ μετρητά για μόνιμη έδρα

Σε αυτές τις εκλογές, ο Τραμπ έλαβε το υψηλότερο ποσοστό των ψήφων των Λατίνων από οποιονδήποτε άλλο Ρεπουμπλικάνο στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς το 46% της εκλογικής συνιστώσας ψήφισε υπέρ του.

Αλλά έναν χρόνο μετά την έναρξη της πρώτης θητείας του, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ρωγμές σε αυτή την υποστήριξη.

Νέες δημοσκοπήσεις από το CBS News, τον αμερικανικό συνεργάτη του BBC, δείχνουν ότι η υποστήριξη των Λατινοαμερικανών προς τον Τραμπ έχει μειωθεί στο 38%, μια σημαντική πτώση από το υψηλό του 49% στις αρχές Φεβρουαρίου μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Συλλογικά, αποτελούν το μεγαλύτερο μη λευκό εκλογικό σώμα στη χώρα, με συνολικά πάνω από 36 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αύξηση των ποσοστών του Τραμπ μεταξύ αυτών των ψηφοφόρων το 2024 οφειλόταν, σε μεγάλο βαθμό, στη δυσαρέσκειά τους με την οικονομία κατά τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Οι ίδιες ανησυχίες μπορεί τώρα να επιστρέφουν και να στοιχειώνουν τον Τραμπ.

Ο Τραμπ γίνεται αυτό που φοβόντουσαν

Τα στοιχεία από τη νέα δημοσκόπηση του CBS δείχνουν ότι μια σημαντική πλειοψηφία των Λατίνων - 61% - αποδοκιμάζει τον χειρισμό της οικονομίας από τον Τραμπ, ενώ το 69% αποδοκιμάζει τον χειρισμό του πληθωρισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι κρίνει την απόδοση της αμερικανικής οικονομίας μέσω των τιμών.

Ο Ρεπουμπλικάνος στρατηγικός αναλυτής Μάικ Μαντρίντ, επικριτής του Τραμπ και από τους πιο γνωστούς παρατηρητές της λατινοαμερικανικής πολιτικής, δήλωσε ότι πιστεύει πως οι Λατίνοι ψηφοφόροι έχουν «στραφεί εντελώς» κατά του Τραμπ, κυρίως λόγω της οικονομίας.

Αυτή η τάση, είπε, είναι μια επανάληψη του σεναρίου στο οποίο βρέθηκαν οι Δημοκρατικοί κατά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

«Η στροφή των Λατίνων προς τα δεξιά ήταν περισσότερο αποτέλεσμα της αποχώρησης των Λατίνων από το Δημοκρατικό Κόμμα [λόγω της οικονομίας] παρά λόγω κάποιου εξαναγκασμού τους από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα», είπε.

«Πολλοί άνθρωποι εδώ ψήφισαν τον Τραμπ σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν συνέβαινε τίποτα με τον Μπάιντεν», δήλωσε ο Μόουζες Σαντάνα, κάτοικος μιας κυρίως λατινοαμερικανικής περιοχής της Βόρειας Φιλαδέλφειας, στην οποία ο Τραμπ κέρδισε υποστήριξη το 2024.

«Αλλά τα πράγματα εξακολουθούν να δυσκολεύουν... οι άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα σίγουρα αισθάνονται τον αντίκτυπο των τιμών», πρόσθεσε ο Σαντάνα, ο οποίος εργάζεται σε μια εγκατάσταση μείωσης της βλάβης από τα ναρκωτικά. «Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι ο Τραμπ έχει μεγάλη σχέση με τα προβλήματά τους».

Ο Τραμπ, το «ράλι» ακρίβειας και η ICE

Ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν επισημάνει τις χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου, τα έσοδα από δασμούς και τις ξένες επενδύσεις ως οικονομικές επιτυχίες, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα ευρύ φάσμα Αμερικανών εξακολουθεί να ανησυχεί για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, τις υψηλές τιμές και τα ζητήματα προσιτότητας.

Ο πληθωρισμός παρέμεινε στο 2,7% τον Δεκέμβριο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, πολύ πάνω από τον στόχο της Fed, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους τροφίμων και κατοικιών. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές δεν μειώνονται, όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ, αλλά αντίθετα αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για τυχόν παρατεταμένα οικονομικά προβλήματα.

Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών, στο 9,1%, κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν τον Ιούνιο του 2022, όταν οι οικονομίες του κόσμου εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν διαταραχές που σχετίζονταν με την πανδημία. Είχε μειωθεί μέχρι το τέλος της θητείας του.

Άλλοι Λατίνοι ψηφοφόροι έχουν εκφράσει ανησυχία για τις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης του Τραμπ, οι οποίες περιλαμβάνουν εφόδους της ICE σε όλη τη χώρα και την απέλαση πάνω από 600.000 ανθρώπων μόνο μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και αρχών Δεκεμβρίου.

«Είμαι κατά όλων αυτών», δήλωσε η Ρεμπέκα Πέρεζ, εργαζόμενη σε εστιατόριο στην πόλη Όξναρντ της Καλιφόρνια, η οποία έγινε μάρτυρας μεγάλης κλίμακας επιδρομών μεταναστών σε χώρους εργασίας τον Ιούνιο. «Αυτή υποτίθεται ότι είναι μια ελεύθερη χώρα για όλους, αλλά δεν είναι».

Ο Πέρεζ πρόσθεσε ότι στο Όξναρντ, ένα από τα γεωργικά κέντρα της Καλιφόρνια, τα προϊόντα έχουν σπαταληθεί στα αγροκτήματα επειδή οι εργάτες φοβούνται πολύ να εμφανιστούν.

Η δημοσκόπηση του CBS διαπίστωσε ότι το 70% των Λατίνων αποδοκιμάζει τον χειρισμό του μεταναστευτικού ζητήματος από τον Τραμπ - ποσοστό πολύ πάνω από τον εθνικό μέσο όρο του 58%.