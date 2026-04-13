Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να διαμορφώνει μια νέα στρατηγική απέναντι στο Ιράν, μετατοπίζοντας το βάρος της σύγκρουσης από τις αεροπορικές επιδρομές στην οικονομική πίεση.

Η εκτίμηση του Λευκού Οίκου είναι πως, εφόσον οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της Τεχεράνης, ίσως αυτό επιτευχθεί μέσω ασφυκτικών περιορισμών στην οικονομία της.

Η έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού και οι απειλές Τραμπ

Σε αυτό το πλαίσιο ενεργοποιήθηκε ο ναυτικός αποκλεισμός, αμέσως μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών στο Πακιστάν, σηματοδοτώντας μια νέα φάση κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε μάλιστα σε ευθείες απειλές μέσω του Truth Social, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο πλησιάσει την αποκλεισμένη ζώνη θα «εξουδετερωθεί άμεσα».

Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι το ιρανικό ναυτικό έχει ήδη υποστεί συντριπτικά πλήγματα, τονίζοντας ότι μόνο μικρός αριθμός ταχύπλοων σκαφών δεν έχει στοχοποιηθεί. Η ρητορική αυτή δείχνει πρόθεση για άμεση και σκληρή αντίδραση σε κάθε πιθανή πρόκληση.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη στρατιωτική ενέργεια, αλλά την έναρξη ενός ευρύτερου σχεδίου πίεσης: στόχος είναι να πληγούν οι εξαγωγές, τα λιμάνια και συνολικά η οικονομική λειτουργία του Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια αντοχής του καθεστώτος.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής

Παρά την ένταση της πίεσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η αμερικανική προσέγγιση θα αποδώσει. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να υποτιμά την ικανότητα της Τεχεράνης να αντέχει σε συνθήκες υψηλού κόστους.

Το Ιράν έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να απορροφά ισχυρές πιέσεις, ιδιαίτερα όταν θεωρεί ότι διακυβεύεται η στρατηγική του θέση. Αυτό σημαίνει ότι, αν και ο αποκλεισμός αυξάνει την πίεση, δεν διασφαλίζει απαραίτητα πολιτική υποχώρηση.

Τα πιθανά αντίμετρα της Τεχεράνης

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διαθέτει εναλλακτικές επιλογές αντίδρασης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η αξιοποίηση εναλλακτικών ενεργειακών διαδρομών μέσω αγωγών προς γειτονικές χώρες,

η ενίσχυση δικτύων λαθρεμπορίου και «γκρίζων» εμπορικών πρακτικών,

αλλά και μια πιο επιθετική στρατιωτική στάση, είτε άμεσα είτε μέσω συμμάχων όπως οι Χούθι.

Οι επιλογές αυτές καταδεικνύουν ότι ο αποκλεισμός δεν είναι μια μονοδιάστατη πίεση, αλλά μπορεί να ανοίξει πολλαπλά μέτωπα έντασης σε ολόκληρη την περιοχή.

Ένταση και νευρικότητα στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ αποτυπώνει ήδη την αυξανόμενη ένταση. Παρότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται, η παρουσία πλοίων και οι κινήσεις τους δείχνουν αυξημένη επιτήρηση και αβεβαιότητα.

Δεκάδες πλοία βρίσκονται συγκεντρωμένα κοντά σε μεγάλα ιρανικά λιμάνια, ενώ αρκετά αλλάζουν πορεία ή καθυστερούν, στοιχείο που καταδεικνύει τον φόβο και το αυξανόμενο ρίσκο στην περιοχή.

Η Ουάσιγκτον φαίνεται να επιδιώκει ακριβώς αυτό: όχι απαραίτητα να κλείσει πλήρως το πέρασμα, αλλά να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και ανασφάλειας για το Ιράν και τους εμπορικούς του εταίρους.

Ο κίνδυνος γενικευμένης αποσταθεροποίησης

Παράλληλα, οι απειλές για πλήγματα σε μικρά ιρανικά ταχύπλοα σκάφη δείχνουν πιθανή μετάβαση σε μια πιο «ασύμμετρη» μορφή σύγκρουσης. Τα σκάφη αυτά θεωρούνται κρίσιμο εργαλείο του Ιράν για παρενοχλήσεις και αιφνιδιαστικές επιθέσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο απρόβλεπτης κλιμάκωσης.

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές όπου έχουν εφαρμοστεί παρόμοιες τακτικές, το Ορμούζ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους παγκοσμίως. Επομένως, οποιαδήποτε παρατεταμένη ένταση εκεί δεν θα επηρεάσει μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και την παγκόσμια οικονομία, τις τιμές ενέργειας και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.