Η Ευρώπη «κομπολόι» στα χέρια του Τραμπ: Οι 5 τρόποι με τους οποίους έχει υποκύψει στον «πλανητάρχη»

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει «θρονιαστεί» στον Λευκό Οίκο για κάτι παραπάνω από έναν χρόνο, η Ευρώπη ως μπλοκ δυσκολεύεται να εξισορροπήσει την προστασία των δικών της συμφερόντων με τη διατήρηση της διατλαντικής σχέσης με την Ουάσινγκτον, στην οποία βασίζεται για την ασφάλειά της.

Ο Τραμπ αγαπά την αβεβαιότητα και συχνά αλλάζει πολιτικές και θέσεις με έναν ανατρεπτικό και απρόβλεπτο τρόπο, κάτι που οι ηγέτες της ΕΕ αντιπαθούν και με το οποίο αισθάνονται άβολα, αναφέρει o EU Observer.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι κανείς στην Ευρώπη δεν έχει μια «χρυσή φόρμουλα» για να αντιμετωπίσει τον Τραμπ. Ο Ντέιβιντ βαν Βιλ έκανε το σχόλιό του στο πλαίσιο των νέων απειλών του Τραμπ για δασμούς λόγω της κρίσης στη Γροιλανδία.

Διαβάστε ακόμα: Το είδαμε και αυτό: Η Cher ανακοίνωσε λάθος νικητή στα Grammy 2026 - Η viral στιγμή

Πέρα από αυτή την προσέγγιση, η ΕΕ βρίσκει τον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον - αλλά το αν αυτό θα ωφελήσει τη γεωπολιτική αξιοπιστία των Βρυξελλών ή θα σηματοδοτήσει έναν απλό επιφυλακτικό κατευνασμό παραμένει ένα ερώτημα.

Η Ευρώπη «ράβεται» στα μέτρα του Τραμπ

1. Μύθοι για τη μετανάστευση και ο ICE που έρχεται στην Ευρώπη

Η εγχώρια μετανάστευση και οι παράνομοι μετανάστες βρίσκονται ψηλά στη λίστα με τους στόχους του Τραμπ.

Ενίσχυσε τη «μάχη» του κατά της μετανάστευσης με δισεκατομμύρια επιπλέον για την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), μια παραστρατιωτική δύναμη που έχει τρομοκρατήσει τους κατοίκους της Μινεσότα .

Αύξησε επίσης το ανθρώπινο δυναμικό της ICE κατά 12.000 άτομα σε λιγότερο από ένα χρόνο, αλλά έκτοτε έχει μετριάσει την καταστολή της Μινεσότα, μετά από μια σειρά θανάτων από πυροβολισμούς.

Μια παραστρατιωτική μονάδα της ICE αποστέλλεται τώρα μαζί με την αμερικανική αντιπροσωπεία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο της Ιταλίας, προκαλώντας την οργή του δημάρχου της πόλης.

Διαβάστε ακόμα: ΗΠΑ: O 5χρονος Λίαμ, επιστρέφει σπίτι του μετά από δέκα μέρες κράτησης από την ICE

Ο ανώτερος υπεύθυνος πολιτικής επικοινωνίας, Gianluca Cesaro, της ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων Picum, δήλωσε στον EUobserver: «Ακροδεξιοί πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη έχουν επαναλάβει παρόμοια σχόλια σε σχέση με τις "θεωρίες της μεγάλης αντικατάστασης"».

«Ενώ οι ηγέτες της ΕΕ μπορεί να μην ασπάζονται — τουλάχιστον δημόσια — την αφήγηση του Τραμπ σχετικά με την πολιτισμική διαγραφή, οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τη μετανάστευση και τους μετανάστες ως απειλή», πρόσθεσε.

2. Η δολοφονία Πρέτι στη Μινεσότα

Στις 24 Ιανουαρίου, ο Αμερικανός Άλεξ Πρέτι πυροβολήθηκε πολλές φορές και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη της Μινεσότα - πυροδοτώντας μαζικές διαμαρτυρίες κατά των μέτρων επιβολής του Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καταδίκασε τη δολοφονία και τη θεώρησε εσωτερικό ζήτημα — σε έντονη αντίθεση με την προσέγγισή της το 2020, όταν η ρητορική των διπλωματών σε απάντηση στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ υιοθέτησε μια πιο αυστηρή στάση κατά της βίας που ασκήθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε για τη δολοφονία του Pretti τη Δευτέρα (26 Ιανουαρίου), ένας εκπρόσωπος της επιτροπής έδωσε μια μη δεσμευτική απάντηση: «Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το εσωτερικό ζήτημα των ΗΠΑ, αλλά φυσικά λυπούμαστε για οποιαδήποτε απώλεια αθώων ζωών».

Και όταν οι δημοσιογράφοι πίεσαν να επεκταθεί στη χρήση του όρου «αθώος», η επιτροπή υπαναχώρησε από τη λέξη.

«Δεν είναι δική μας δουλειά να κρίνουμε αθώους ή μη. Κάθε απώλεια ζωής, την αποδοκιμάζουμε γενικά και, φυσικά, είναι δουλειά του δικαστικού συστήματος στις ΗΠΑ να διαπιστώσει τα γεγονότα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

3. Ευρώπη, Γροιλανδία και Ρούτε

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης για τη Γροιλανδία βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και νυν επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο μόνος που φαίνεται να είναι σε θέση να πείσει τον Τραμπ να απομακρυνθεί από τις απαιτήσεις του «όλα ή τίποτα» για τη Γροιλανδία και τα εμπορικά αντίποινα κατά της Ευρώπης.

Διαβάστε ακόμα: Ο αμήχανος διάλογος Νόαμ Τσόμσκι και Τζεφ Επστάιν για τα ελληνικά μνημόνια

Λίγο πριν από μια έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ τον Ιανουάριο, ο Ρούτε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέληξαν σε μια ακόμη μυστηριώδη προφορική συμφωνία για την προώθηση των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας σχετικά με τη Γροιλανδία και την ασφάλεια στην Αρκτική.

«Με βάση μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής», έγραψε τότε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Αλλά όταν ο Ρούτε ήρθε να το εξηγήσει ο ίδιος στους ευρωβουλευτές, ο Ιταλός Αριστερός ευρωβουλευτής Ντανίλο Ντέλα Βάλε χαρακτήρισε τη συμφωνία του «στρατηγική κατευνασμού και υποταγής».

Ενώ λίγες, αν όχι καθόλου, πραγματικές λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο κοινό, ο πρόεδρος πήγε στο Fox News και είπε: «Παίρνουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς κόστος».

Ο Ρούτε δεν επέκρινε τον Τραμπ ή τις απειλές του, αντίθετα λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «είχε δίκιο» που προώθησε το ζήτημα της ασφάλειας στην Αρκτική και ότι είχε κάνει «πολλά καλά πράγματα» για το ΝΑΤΟ.

4. Το «Συμβούλιο της Ειρήνης»

Επίσης στο Νταβός, ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα τη σύσταση του «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο επιχειρεί να φέρει σε επαφή τα έθνη για να εκπληρώσουν την τρέχουσα ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα.

Πολλοί προσκεκλημένοι, ιδίως από την ΕΕ – όπως η Γαλλία και η Γερμανία – έχουν απορρίψει την πρόσκληση συμμετοχής, επικαλούμενοι σοβαρές νομικές ανησυχίες σχετικά με το ισχύον πλαίσιο. Ωστόσο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παραμένουν ανοιχτά στο όργανο.

Η πρωτοβουλία, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονη κριτική από κυβερνήσεις και ΜΚΟ , λόγω του ότι ο ίδιος ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος με τεράστια θεσμική εξουσία, προσκεκλημένων όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και του καταστατικού του που δεν αναφέρει την καταστροφή στην Παλαιστίνη.

Ωστόσο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ φαίνεται να είναι ανοιχτά στη συμμετοχή, εφόσον αυτό ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του ΟΗΕ.

5. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και το πλαίσιο της ΕΕ

Η Ευρώπη έχει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές, τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και τον Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλεία για τη ρύθμιση της τεχνολογίας των ΗΠΑ και επίσης αναπτύσσει τις δικές της τεχνολογικές δυνατότητες.

Οι ΗΠΑ έχουν γίνει εξαιρετικά εχθρικές προς τους κανόνες της ΕΕ, αποκαλώντας τους λογοκρισία, απαγορεύοντας την είσοδο στον πρώην επίτροπο της ΕΕ, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας του DSA, και ρίχνοντας το βάρος της κυβέρνησης στους γίγαντες της μεγάλης τεχνολογίας (πολλοί από τους επικεφαλής των οποίων, φυσικά, παρευρέθηκαν προσωπικά στην ορκωμοσία του Τραμπ).

Παραμένει ανησυχία σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην απαγόρευση έκδοσης βίζας στον πρώην επίτροπο Τιερί Μπρετόν.

Αλλά ταυτόχρονα με την αντίδραση της Ουάσινγκτον, η ΕΕ πρότεινε την αλλαγή των ψηφιακών κανόνων της μέσω των προτάσεών της για τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι προτάσεις, που ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2025, προσαρμόζουν τους κανόνες περί απορρήτου δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, με ολόκληρη την πρωτοβουλία να παρουσιάζεται ως βοήθεια στην ανταγωνιστικότητα των μικρών εταιρειών που κατασκευάζουν τεχνολογία στην Ένωση.

Ωστόσο, οι Financial Times ανέφεραν ότι η επιτροπή είχε προηγουμένως συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ για την προσαρμογή του νόμου περί τεχνητής νοημοσύνης και άλλων ψηφιακών κανονισμών.

Οι ΜΚΟ Corporate Europe Observatory και LobbyControl διαπίστωσαν επίσης ότι πολλές από τις σημαντικές αλλαγές των προτάσεων είχαν ζητηθεί ρητά και είχαν ασκηθεί πιέσεις από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και τις ενώσεές τους.