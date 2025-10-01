«Η Ευρώπη στη χειρότερη κατάσταση μετά τον Β' Παγκόσμιο»: Συναγερμός από τη Δανία

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν είπε σήμερα, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Κοπεγχάγης στη Δανία, ότι η Ευρώπη βρίσκεται «στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Νομίζω ότι είναι σοβαρό. Νομίζω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πολύ σοβαρός. Όταν κοιτάζω την Ευρώπη σήμερα, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση από το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου».

Ερωτηθείσα για τις εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είπε ότι γενικά τάσσεται υπέρ της κατάρριψής τους, αλλά επισημαίνει ότι «πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο».

Όρμπαν στη Δανία: «Φράχτης» για ευρωπαϊκή ένταξη της Ουκρανίας

Φτάνοντας στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι η Βουδαπέστη εξακολουθεί να αντιτίθεται στην ιδέα της αποδοχής της Ουκρανίας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

« Η Ουκρανία είναι μια ηρωική χώρα. Πρέπει να την υποστηρίξουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το ερώτημα είναι πώς θα το κάνουμε αυτό. Η συμμετοχή είναι υπερβολική», είπε.

Ο Όρμπαν τόνισε ότι δεν ήταν δική του άποψη, αλλά «μια απόφαση του ουγγρικού λαού». Ερωτηθείς επανειλημμένα για την αντίθεσή του, επέμεινε ότι η άποψή του ήταν ότι δεν θα έπρεπε «να υπάρχει καθόλου ένταξη».

«Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί σε 100 χρόνια... αλλά σήμερα είναι προφανώς όχι για ένταξη. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε, πρώτον, ότι θα ερχόταν πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πήγαιναν στην Ουκρανία. Και τα δύο θα ήταν άσχημα», είπε.

Απέρριψε επίσης υπονοούμενα ότι το μπλοκ θα μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες του σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων με νέα κράτη μέλη για να παρακάμψει το ουγγρικό βέτο.

«Υπάρχει μια νομική, αυστηρά καθορισμένη διαδικασία για το πώς να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να την τηρήσουμε. Αυτό σημαίνει ομόφωνη απόφαση», τόνισε.

Σουηδία: «Ναι» σε πάγωμα ρωσικών κεφαλαίων για την Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, υποστήριξε τις εκκλήσεις για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με «πιο επιθετικό τρόπο» για την υποστήριξη της Ουκρανίας .

«Είμαι απόλυτα υπέρ αυτού», δήλωσε πριν από μια συνάντηση ηγετών της ΕΕ στη Δανία . «Είναι απλώς απαράδεκτο να έχουμε όλα αυτά τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και να τα θεωρούμε ρωσικά κεφάλαια χωρίς καμία πιθανότητα να τα χρησιμοποιήσουμε υπέρ της Ουκρανίας».

Νωρίτερα, η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι η ΕΕ εργάζεται για να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων το συντομότερο δυνατό, για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημιώσεων για την Ουκρανία και ότι υπάρχει υποστήριξη για το σχέδιο , ωστόσο η Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο είναι μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει ανησυχίες.