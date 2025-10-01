Στελέχη AfD και υποστηρικτές του Πούτιν: Συνάντηση των «Εχθρών της Παγκοσμιοποίησης» στη Ρωσία

Ο βουλευτής του AfD στη Γερμανία, και συγκεκριμένα στο Αμβούργο, Ρόμπερτ Ρις συμμετείχε σε διεθνή συνάντηση «εχθρών της παγκοσμιοποίησης» στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία την οποία διοργάνωσε ο επιχειρηματίας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ.

Διαδικτυακά συμμετείχε στην εκδήλωση και το πρώην στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και νυν ένθερμος υποστηρικτής του Κρεμλίνου Αλεξάντερ φον Μπίσμαρκ.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας taz, στο ιδρυτικό συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Πολέμιων της Παγκοσμιοποίησης, το οποίο φιλοξενήθηκε στο κτίριο του τοπικού κοινοβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν περισσότερα από 50 άτομα από 15 χώρες.

Ο ρώσος επιχειρηματίας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ δήλωσε σχετικά ότι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν «στην προσπάθεια υπεράσπισης των χριστιανικών αξιών, στον αγώνα για την εθνική ταυτότητα και κυριαρχία και στην αντίσταση κατά του κοινού εχθρού - της παγκοσμιοποίησης».

Το «παρών» στην συνάντηση έδωσαν ο κρατιδιακός βουλευτής Αμβούργου για την AfD Ρόμπερτ Ρις, αλλά και η πρώην συνάδελφός του Όλγα Πέτερσεν, η οποία αποβλήθηκε πριν από λίγους μήνες από την κοινοβουλευτική της ομάδα επειδή αποκαλύφθηκε ότι είχε μετακομίσει με τα παιδιά της στην Ρωσία και εξακολουθούσε να εισπράττει επιδόματα στην Γερμανία.

Ποιοι συμμετείχαν

Παρόντες στην συγκέντρωση ήταν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του κυβερνώντος ρωσικού κόμματος Κονσταντίν Τσεμπέκιν, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Αλεξάντερ Μπέλσκι, αλλά και ο Αλεξάντερ Ντούγκιν, γνωστός θεωρητικός της «Ευρασιατικής Ένωσης». Με διαδικτυακές παρεμβάσεις συμμετείχαν στην συνάντηση ο Αλέν ντε Μπενουά της γαλλικής Νέας Δεξιάς και ο Αλεξάντερ φον Μπίσμαρκ, πρώην στέλεχος του CDU και ένθερμος υποστηρικτής του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην Αγία Πετρούπολη εκπροσωπήθηκαν επίσης εθνικιστικές και ακροδεξιές οργανώσεις μεταξύ άλλων από την Ουγγαρία, την Ισπανία και το Μεξικό.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ συζητήθηκαν θέματα μετανάστευσης και υπεράσπισης των «παραδοσιακών» αξιών.