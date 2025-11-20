«Η Γαλλία να είναι έτοιμη να χάσει τα παιδιά της»: Γάλλος στρατηγός προκαλεί αντιδράσεις

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία από την αναφορά, σε συνέδριο δημάρχων, του επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ότι θα πρέπει η χώρα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της».

Ο Γάλλος στρατηγός, μιλώντας για την κρίση με την Ρωσία και απευθυνόμενος στους Γάλλους δημάρχους, τους κάλεσε στις επικοινωνίες τους με τους δημότες τους να κάνουν λόγο για την «ψυχική δύναμη» που απαιτείται ούτως ώστε αν απαιτηθεί «να αποδεχθούν οι Γάλλοι να υποφέρουν για να προστατεύσουν αυτό που είναι».

Οι φιλοπολεμικές δηλώσεις προκάλεσαν σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις, των οποίων κοινός τόπος ήταν ότι ο στρατηγός υπερέβη τον ρόλο του.

Γαλλία: Ποιοι οραματίζονται φέρετρα με σημαίες

Θέλοντας να καταλαγιάσει αυτές τις αντιδράσεις εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου δήλωσε σήμερα ότι ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν αναφερόταν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, οι οποίες είναι «τα παιδιά του Έθνους».

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι «μία χώρα που δεν είναι σε θέση να αμυνθεί θα κληθεί να υποταχθεί» και ότι «μία χώρα που δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είναι μία αδύναμη χώρα».

Μέσα σε αυτό το κλίμα η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα μία ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Γάλλους να είναι πάντα έτοιμοι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων, είτε πολεμικών, είτε φυσικών καταστροφών, είτε οικολογικών, είτε υγειονομικών κ.λπ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ειδικότερα με ποιον τρόπο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι πολίτες για να επιβιώσουν τις πρώτες 72 ώρες μίας μεγάλης κρίσης.

Συγκεκριμένα οι αρμόδιες αρχές συνιστούν να υπάρχει σε κάθε σπίτι ένα κουτί με τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, τρόφιμα, είδη υγιεινής, ραδιόφωνο, μπαταρίες, νερό κ.ά.