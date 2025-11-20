Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τη φημολογούμενη συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας, που έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναγκάζοντας πιθανότατα το Κίεβο να κάνει «γερές» παραχωρήσεις. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη ζητά ρόλο στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών εκφράζουν αμφιβολίες για το προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου ΗΠΑ-Ρωσίας που ευνοεί τον Πούτιν

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε προσπάθεια μεσολάβησης για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δήλωσαν κορυφαίοι διπλωμάτες της ηπείρου μετά την εμφάνιση αναφορών για ένα σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας που ευνοεί τα συμφέροντα του Κρεμλίνου.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, χαιρέτισε οποιεσδήποτε «ουσιαστικές προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι απαιτείται η συμβολή της Ουκρανίας και της Ευρώπης για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο.

«Ο Πούτιν θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο αμέσως αν απλώς σταματούσε να βομβαρδίζει αμάχους και να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Αλλά δεν έχουμε δει καμία παραχώρηση από τη ρωσική πλευρά. Χαιρετίζουμε όλες τις ουσιαστικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, αλλά όπως έχουμε πει και πριν, πρέπει να είναι δίκαιος και διαρκής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι Ουκρανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι, συμφωνούν σε αυτό».

Σχέδιο Ρωσία - ΗΠΑ: Αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, εξέφρασε παρόμοια άποψη. «Όλες οι διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση του πυρός, όσον αφορά την περαιτέρω ειρηνική ανάπτυξη της Ουκρανίας, μπορούν να συζητηθούν και να διαπραγματευτούν μόνο με την Ουκρανία», είπε. «Και η Ευρώπη θα πρέπει να συμπεριληφθεί».

Το προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου ΗΠΑ-Ρωσίας, το οποίο εμφανίστηκε σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Τετάρτη, θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη και να παραχωρήσει έναν πρωτοφανή έλεγχο της πολιτικής και στρατιωτικής της κυριαρχίας στη Ρωσία.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να σημαίνει συνθηκολόγηση. «Η αρχή της ειρήνης πρέπει να ξεκινήσει με μια κατάπαυση του πυρός στη γραμμή επαφής, η οποία θα επιτρέψει τη συμμετοχή σε συζητήσεις για τα ζητήματα των εδαφών και των εγγυήσεων ασφάλειας. Αυτό λέγαμε πάντα, αυτό έλεγε πάντα η Ουκρανία... Αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι η Ρωσία και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποτελούν εμπόδιο στην ειρήνη».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος αναμενόταν να ενημερώσει τους ομολόγους του για την επίθεση δολιοφθοράς στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πολωνίας αυτή την εβδομάδα, δήλωσε: «Επιδοκιμάζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Αλλά η Ευρώπη είναι ο κύριος παράγοντας, ο κύριος υποστηρικτής της Ουκρανίας και, φυσικά, διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης. Επομένως, αναμένουμε να συμβουλευτούμε».

«Ελπίζω ότι δεν είναι το θύμα που έχει περιορισμούς στην ικανότητά του να αμυνθεί, αλλά είναι ο επιτιθέμενος του οποίου το επιθετικό δυναμικό θα πρέπει να περιοριστεί», πρόσθεσε.

Οι υπουργοί, σύμφωνα με τον Guardian, συναντιόνταν καθώς το ρωσικό κοινοβούλιο δήλωσε ότι οποιαδήποτε «δήμευση» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ θα πρέπει να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες κατά του Βελγίου και της Euroclear, του θεματοφύλακα με έδρα τις Βρυξέλλες όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος του παγωμένου κρατικού πλούτου.

Τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά πώς θα χρηματοδοτήσει την Ουκρανία χρησιμοποιώντας τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Ρωσία απειλεί με νομικές κινήσεις κατά του Βελγίου και της Euroclear αν τα περιουσιακά στοιχεία «δημευθούν» ενώ, το Βέλγιο ζητά περισσότερες νομικές εγγυήσεις, γι’ αυτό και το σχέδιο για δάνειο 140 δισ. ευρώ καθυστερεί. Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί ότι η Ουκρανία θα έχει τεράστιο οικονομικό κενό τα επόμενα χρόνια και στηρίζει τη λύση του δανείου που θα βασίζεται στα παγωμένα ρωσικά χρήματα.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν το σχέδιο σε σύνοδο κορυφής τον επόμενο μήνα, έχοντας αποτύχει να καταλήξουν σε συμφωνία τον Οκτώβριο. Το Βέλγιο υποστηρίζει ότι το σχέδιο της ΕΕ δεν περιλαμβάνει κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως τι θα συμβεί εάν η Ρωσία αρνηθεί να καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία ή πώς θα κατανεμηθεί ο κίνδυνος εάν η Μόσχα μηνύσει την Euroclear.

Το αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες φιλοξενεί περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού κυρίαρχου πλούτου της Ρωσίας στη Δύση.

Την Πέμπτη, η Δούμα – το κοινοβούλιο που έχει την έγκριση του Βλαντιμίρ Πούτιν – ψήφισε ομόφωνα υπέρ του ψηφίσματος, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. «Η δήμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – όσο έξυπνη κι αν είναι η μεταμφίεση – δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι άλλο παρά ως παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ρωσίας», ανέφερε. «Οποιαδήποτε παραβίαση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να επισύρει την κατάλληλη νομική απάντηση, ξεκινώντας με αξιώσεις αποζημίωσης – με την απαίτηση για κατάσχεση περιουσίας ως μέτρο ασφαλείας – προς την Euroclear και το Βέλγιο».

Μαύρο πρόβατο η Ουγγαρία

Μόλις τρεις μέρες πριν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και επέκρινε την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ προς το Κίεβο, χαρακτηρίζοντάς την «τρέλα» που ζημιώνει την Ένωση.

Ο Όρμπαν έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη με τον Ματίας Ντόφνερ, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου μέσων ενημέρωσης Axel Springer, σύμφωνα με το Politico. Όπως σημείωσε ο Όρμπαν, η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία «σκοτώνει» την Ευρωπαϊκή Ένωση «οικονομικά και χρηματοοικονομικά» και είναι «απλά τρέλα».

«Έχουμε ήδη ξοδέψει 185 δισεκατομμύρια ευρώ και… η πρόθεσή μας είναι να ξοδέψουμε ακόμη περισσότερα. Έτσι, χρηματοδοτούμε μια χώρα που δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.

«Η κατάσταση και ο χρόνος είναι πιο ευνοϊκοί για τους Ρώσους παρά για εμάς. Δεν αξίζει να συνεχίσουμε. Σταματήστε το το συντομότερο δυνατό», προέτρεψε ο Όρμπαν.

Όσον αφορά μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, είπε ότι αναμένει «μια συμφωνία μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών για τον πόλεμο, το εμπόριο, την ενέργεια και άλλα θέματα».

Σήμερα στις Βρεξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Péter Szijjártó, εξέφρασε την τυπική εχθρότητα της κυβέρνησής του απέναντι στις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει την Ουκρανία, λέγοντας ότι θα ήταν αδιανόητο να «στείλει τα χρήματα του ουγγρικού λαού σε μια διεφθαρμένη ουκρανική πολεμική μαφία». Αυτή είναι μια πιθανή αναφορά στο σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει την κυβέρνηση της Ουκρανίας, το οποίο η Βουδαπέστη εκμεταλλεύτηκε για να ενισχύσει την αντιουκρανική της στάση.

