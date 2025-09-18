Η Γαλλία «παραλύει»: Νέα μεγάλη απεργία - Αναμένονται πάνω από 800.000 διαδηλωτές

Νέα μεγάλη απεργία διοργανώνεται σήμερα από τα συνδικάτα των εργαζομένων στη Γαλλία, με τη χώρα να κατεβάζει κυριολεκτικά ρολά.

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις νέες μεταρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στο συνταξιοδοτικό, στη φορολόγηση, καθώς και στον προϋπολογισμό που είχε κατατεθεί από τον πρώην πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαϊρού.

Οι νέες αντιδράσεις έρχονται σε μία περίοδο που ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολιτική κρίση και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Liberation, τα συνδικάτα CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU και Solidaires καλούν σε απεργία και σε διαδήλωση κατά των «βάναυσων» δημοσιονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Παρά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, τα συνδικάτα καλούν σε νέα κινητοποίηση, καθώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική.

Η αστυνομία εκτιμάει ότι η συμμετοχή θα είναι σημαντικά υψηλότερη απ' ό,τι στην απεργία της 10ης Σεπτεμβρίου και θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδα συγκρίσιμα με την κινητοποίηση κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος πριν από δύο χρόνια.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών του υπουργείου Εσωτερικών υπολόγιζαν στην παρουσία 600.000 έως 900.000 ανθρώπων στις διαδηλώσεις το βράδυ της Τετάρτης. Στο Παρίσι, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την παρουσία «πολυάριθμων ταραχοποιών» στη διαδήλωση στην οποία περιμένει ότι θα συμμετάσχουν 50.000 ως 100.000 άνθρωποι.

Στις μεταφορές, η κυκλοφορία αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, ιδίως στο Παρίσι. Θα επηρεαστούν οι σιδηρδρομικές συγκοινωνίες στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς και λίγο λιγότερο στις υπόλοιπες περιοχές, με 3 στα 5 τρένα TER και 9 στα 10 τρένα TGV να σηκώνουν «χειρόφρενο», σύμφωνα με τον απερχόμενο υπουργό Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό.

Στα σχολεία, το ένα τρίτο των δασκάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν ανακοινώσει ότι θα κατέλθουν σε απεργία, σύμφωνα με προβλέψεις του FSU-SnuiPP, του κύριου συνδικάτου δημοτικών σχολείων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα, περισσότερες από 100 δράσεις, όπως αποκλεισμοί εργοστασίων, άλλων επιχειρήσεων, σχολείων και σταθμών λεωφορείων, καταγράφηκαν το πρωί της Πέμπτης σε ολόκληρη τη Γαλλία. Μέχρι τις 10 π.μ, οι δράσεις αυτές είχαν συγκεντρώσει σχεδόν 8.000 διαδηλωτές σύμφωνα με την αστυνομία.

Απεργία στη Γαλλία: Δακρυγόνα και καταστολή στη Μασσαλία

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, ενώ η αστυνομική περιφέρεια του Παρισιού ανέφερε επτά συλλήψεις στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας.

Οι δυνάμεις καταστολής άρχισαν να διαλύουν, σε μερικές περιπτώσεις με χρήση δακρυγόνων, συγκεντρώσεις και απόπειρες αποκλεισμού, όπως στη Μασσαλία, όπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατυπώθηκαν εκκλήσεις για να αποκλειστεί η έδρα της εφοπλιστικής εταιρείας CMA-CGM, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Ροντόλφ Σααντέ.

«Οι εργάτες που εκπροσωπούμε είναι θυμωμένοι», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους τα κύρια εργατικά συνδικάτα της χώρας, τα οποία δηλώνουν πως απορρίπτουν τα «βάναυσα» και «άδικα» δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης.

«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις όσο δεν υπάρχει κατάλληλη απάντηση», είχε δηλώσει η επικεφαλής του συνδικάτου CGT Σοφί Μπινέ, αφού συναντήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με τον Λεκορνί. «Ο προϋπολογισμός θα αποφασισθεί στους δρόμους».