Η Γάζα ασφυκτιά: «Παιδιά εύχονται να πεθάνουν για να φάνε στον παράδεισο» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Καθώς το Ισραήλ προετοιμάζει τη σαρωτική του εισβολή στη Γάζα, μαρτυρίες μέσα από την Παλαιστινιακή πόλη καθιστούν γλαφυρή την επείγουσα κατάσταση, ενώ δεκάδες κράτη ζητούν να ακυρωθεί η φονική επέλαση που σχεδιάζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι μαρτυρίες για την έκταση που έχει πάρει ο κατασκευασμένος από το Ισραήλ λιμός σοκάρουν: «Οι άνθρωποι έτρωγαν χόρτα, έτρωγαν φύλλα. Παιδιά εύχονται να πέθαιναν για να μπορούσαν να πάνε στον παράδεισο και να φάνε φαγητό».

Διαβάστε ακόμα: «Οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν στη Γάζα»: Αδιανόητες δηλώσεις Ισραηλινού υπουργού

Αυτά δήλωσε η Shaima al-Obaidi, ανώτερη διευθύντρια μέσων ενημέρωσης στην οργάνωση Save the Children, η οποία βρισκόταν στη Γάζα όταν η ανθρωπιστική βοήθεια διακόπηκε ξαφνικά από το Ισραήλ.

Γάζα: Ανήμποροι να εκκενώσουν την πόλη οι κάτοικοι

Η επιβεβαίωση της IPC ότι πράγματι υφίσταται λιμός στην πόλη της Γάζας έρχεται καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λέει στους στρατιώτες ότι εγκρίνει σχέδια για την ανάληψη του ελέγχου της περιοχής.

Μιλώντας στην εκπομπή World at One του BBC, η εκπρόσωπος της UNICEF, Τες Ίνγκραμ, προειδοποιεί ότι ο λιμοκτονούντας πληθυσμός στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Γάζας δεν θα έχει πουθενά να πάει αν συμβεί αυτό.

«Μιλάμε για μια πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση σε μια περιοχή που μόλις έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή λιμού», λέει. «Οι άνθρωποι εκεί είναι πέρα ​​για πέρα ​​εξαντλημένοι. Δεν έχουν την ικανότητα να κινηθούν».

Και εκτός εάν οι διεθνείς οργανισμοί απαντήσουν στην έκθεση της IPC, προειδοποιεί ότι θα δούμε δεκάδες χιλιάδες ακόμη παιδιά να χρειάζονται σωτήρια θεραπεία για οξύ υποσιτισμό - ή να κινδυνεύουν να πεθάνουν.

Γάζα: Κοινή δήλωση 25 χωρών κατά του εποικισμού

Εικοσιτέσσερις χώρες της Ευρώπης, συνέταξαν κοινή δήλωση προκειμένου να «βάλουν φρένο» στα σχέδια του Ισραήλ για πλήρη κατάληψη της Δυτικής Όχθης,

Η έγκριση των σχεδίων του Ισραήλ για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ χαρακτηρίζεται «απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου» επισημαίνουν σε κοινή τους δήλωση οι Υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Στην κοινή δήλωση που υπογράφει και η Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι ΥΠΕΞ καλούν επίσης το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό εποικισμού τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες «υπονομεύουν την ασφάλεια και υποδαυλίζουν τη βία».

Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, αλλά και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγές: ΑΜΠΕ / BBC