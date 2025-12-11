Η Γερμανία δήλωσε ότι θα ψηφίσει τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup

Σήμερα το απόγευμα θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας για την προεδρία του Eurogroup, όπου θα ανακοινωθεί ή ο Κυριάκος Πιερρακάκης ή ο Βέλγος Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πήρε το «ναι» από τη Γερμανία η οποία δήλωσε ανοιχτά ότι θα τον υποστηρίξει ως επικεφαλής των μηνιαίων συναντήσεων των ομολόγων του στην Ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil δήλωσε: «Κατέστησα σαφές σε προσωπικές συνομιλίες με τους Βέλγους και Έλληνες συναδέλφους μου ότι, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με την καγκελάριο, θα ψηφίσω σήμερα υπέρ του Έλληνα συναδέλφου μου», δήλωσε, λίγο πριν από την ψηφοφορία στις Βρυξέλλες.

Η εκλογή κατέστη αναγκαία μετά την απροσδόκητη παραίτηση του προέδρου του Eurogroup, Πασκάλ Ντόνοχο, τον περασμένο μήνα, ο οποίος δέχτηκε θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Προεδρία Eurogroup: Οι αρμοδιότητες που θα έχει ο νικητής των εκλογών

Ο νικητής των εκλογών θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την Ομάδα των Επτά έως τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Οι περισσότεροι συνάδελφοι του Κλίνγκμπεϊλ αρνήθηκαν να αποκαλύψουν στους δημοσιογράφους ποιον θα υποστηρίξουν.

«Έχουμε δύο πολύ αξιόλογους υποψηφίους», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. «Και οι δύο θα είναι σε θέση να ηγηθούν του Eurogroup».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Πιερακάκης και ο Βαν Πετεγκέμ είναι και οι δύο στην τετάρτη δεκαετία της ζωής τους και μέλη του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καμία από τις δύο χώρες δεν έχει καταλάβει αυτή τη θέση στο παρελθόν.