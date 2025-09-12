Η Γερμανία κάνει «all in» στην Πολωνία μετά τις ρωσικές παραβιάσεις: Εντείνεται η αεράμυνα

Σε εντατικοποίηση της συμβολής του στην επιτήρηση του εναέριου χώρου στην Πολωνία ανακοίνωσε το Βερολίνο, διπλασιάζοντας τα Eurofighter που είναι σε ετοιμότητα στις νατοϊκές βάσεις το όμορου κράτους.



«Η Γερμανία θα επεκτείνει την παρουσία της στο Air Policing (την επιτήρηση στον αέρα) διευρύνοντας τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στην Βαλτική και την Πολωνία» ανέφερε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.



Μέχρι τώρα, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα, η Γερμανία συμμετέχει στην προάσπιση του εναέριου χώρου στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με μια συστοιχία Patriot και συμμετοχή στις πτήσεις επιτήρησης, κατά τον ΣΚΑΙ.

Πολωνία: Διπλασιάζονται τα μαχητικά στους αιθέρες

Παράλληλα, η ομάδα ετοιμότητας που αναμένει στη βάση Λάαγκε θα επεκτείνει την αποστολή της ως τις 30 Δεκεμβρίου του 2025, τρεις μήνες μετά το προγραμματισμένο τέλος της.

Παράλληλα θα διπλασιαστούν τα μαχητικά Eurofighter στην περιοχή, από δύο σε τέσσερα, προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.



Εν τω μεταξύ, αναβρασμό φέρνει η συνέντευξη του γενικού διευθυντή της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών Μάρτιν Κρέγκερ, ο οποίος δήλωσε στο Spiegel ότι έχουν αυξηθεί οι υβριδικές επιθέσεις κατά γερμανικών πλοίων, προκαλώντας «μεγάλη τεχνική πρόκληση για την ασφάλεια σε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες».



Οι «επιθέσεις» αυτές γίνονται είτε με τη μορφή παρεμβολών σε σήματα ή με κυβερνοεπιθέσεις που μπλοκάρουν συστήματα GPS ή ΑΙS. Μάλιστα αναφέρει ότι έτσι μπορεί να αυξηθεί και ο κίνδυνος συγκρούσεων πλοίων από προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων ασφαλούς πλοήγησης.



Τέλος, για «εκφοβισμό» που εκπορεύεται απευθείας από το Κρεμλίνο κάνει λόγο ο πολιτικός των Χριστιανοδημοκατών, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Νόρμπερτ Ρέτγκεν.

Όπως τόνισε το ΝΑΤΟ πρέπει να επιδείξει ενότητα.«Δεν θα μας διχάσουν με αμερικανική επιρροή» τόνισε, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Γερμανία «δεν είναι ακόμη έτοιμη αμυντικά για τον πόλεμο με ντρόουνς», καθώς και ότι πρέπει ακόμη να αρθούν «νομικά εμπόδια».