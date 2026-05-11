Η γυναίκα που κρατά στα χέρια της την τύχη του OnlyFans

Μετά τον θάνατο του Λεονίντ Ραντβίνσκι σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο, το μέλλον της OnlyFans πέρασε στα χέρια της συζύγου του, Κέιτι Τσουντνόφσκι η οποία καλείται να διαχειριστεί την επιχειρηματική αυτοκρατορία πίσω από την πλατφόρμα περιεχομένου ενηλίκων, που άφησε πίσω του.
Η 42χρονη, δικηγόρος και επενδύτρια επιχειρηματικών κεφαλαίων, έχει επίσης την εξουσία να διορίζει και να απομακρύνει διευθυντές της Fenix International με έδρα το Λονδίνο, όπου ο Ραντβίνσκι είχε προηγουμένως πλειοψηφικό μερίδιο μέσω ενός trust, έχοντας συγκεντρώσει περιουσία τουλάχιστον 3,8 δισ. δολαρίων πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.
Το OnlyFans είναι συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου στο διαδίκτυο με έδρα το Λονδίνο. Οι δημιουργοί περιεχομένου κερδίζουν χρήματα από χρήστες που εγγράφονται στο περιεχόμενό τους.