Καλιφόρνια: 55χρονος πέθανε σε «ερωτικό παιχνίδι» ενώ 32χρονο μοντέλο του Only Fans έκανε live stream

Θλίψη προκάλεσε η είδηση για μια 32χρονη μητέρα και μοντέλο του OnlyFans, από την Καλιφόρνια που ζούσε «διπλή ζωή» καθώς παραδέχτηκε ότι σκότωσε έναν 55χρονο άνδρα κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής.

Η Michaela Rylaarsdamn, 32 ετών, δήλωσε ένοχη για την πρόκληση του θανάτου του 55χρονου Michael Dale το 2023, με τον οποίο ανήρτησε ένα βίντεο για την πλατφόρμα του Only Fans.

Τα βίντεο έδειχναν τον Dale με δεμένους τους καρπούς του, με ταινία στο στόμα του και μια πλαστική σακούλα να καλύπτει το κεφάλι του για αρκετά λεπτά, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Η 32σχρονη κάλεσε στη συνέχεια το 911 για βοήθεια, αλλά ο Dale πέθανε στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα από ασφυξία ως αποτέλεσμα των αντικειμένων που είχαν τοποθετηθεί πάνω από το κεφάλι του, ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με την Daily Mail, πλήρωσε 11.000 δολάρια για αυτό το ραντεβού ενώ φέρεται να ήταν απαίτηση και του ίδιου, να τον δέσει, να τον τυλίξει «σαν μούμια» με Saran Wrap και να του κολλήσει μπότες στα πόδια, σύμφωνα με την κατάθεση από την προκαταρκτική της ακρόαση.

Η διπλή ζωή του μοντέλου

Η 32χρινη έζησε μια πολύ πιο άσχημη ζωή με τον σύζυγό της, Brandon, ο οποίος φέρεται να γνώριζε πλήρως τη μυστική της ζωή και τη βοήθησε να διευθύνει την «επιχείρησή» τους.

Αυτή και ο Μπράντον έχουν μαζί τρία μικρά παιδιά, τα οποία επίσης διαφήμιζε στην πλατφόρμα., «Είμαι μια πολυτελής και κομψή δημιουργία που έχει σχεδιαστεί και τελειοποιηθεί άψογα κατά τη διάρκεια των 10 ετών εμπειρίας που έχω», έγραψε.

«Θεωρήστε με τον χαμαιλέοντα αυτού του κλάδου, ικανή να επανασχεδιάσω τον εαυτό μου σύμφωνα με τις συγκεκριμένες επιθυμίες σας», ανέφερε στην περιγραφή της εργασίας της..

«Είμαι πάντα η εξαίρεση. Είμαι ιδιοκτήτρια πολλαπλών επιχειρήσεων (CEO) και μητέρα τριών άγριων αγοριών, οπότε σας παρακαλώ να εκτιμάτε τον χρόνο μου όπως θα σεβαστώ και θα εκτιμήσω τον δικό σας», έγραψε, προσθέτοντας ότι έχει «τόσα πολλά άτακτα παιχνίδια» να προσφέρει στους πελάτες της, πρόσθεσε το μοντέλο του Only Fans.



